„Trebuie să le spun foarte clar Statelor Unite: este total absurd să afirmi că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei”, a declarat șefa Guvernului danez într-un comunicat, după ce președintele american Donald Trump a reiterat că vrea să aducă sub controlul țării sale Groenlanda, un teritoriu danez autonom.

Potrivit lui Trump, această insula arctică, „înconjurată de nave rusești și chinezești”, este esențială pentru apărarea Statelor Unite.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele american a spus că Danemarca nu investește în securitatea Groenlandei. Anterior, Donald Trump l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, ca emisar special al Statelor Unite pentru Groenlanda.

Desemnarea lui Landry a stârnit critici aspre atât la Copenhaga, cât și la Nuuk, autoritățile daneze și guvernul autonom al Groenlandei reiterând că insula, cea mai mare din lume, nu este de vânzare și cerând respect pentru suveranitatea lor.

Donald Trump a spus în repetate rânduri că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda, o insulă bogată în resurse naturale, și a sugerat chiar că ar putea explora opțiuni pentru ca aceasta să treacă sub jurisdicție americană, notează AFP.

