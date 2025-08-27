„Nu contează ce spun ei. Toată lumea face jocuri de imagine, toată lumea se preface. E doar o prostie, bine?”, a declarat Donald Trump în cadrul unei ședințe de guvern la Casa Albă.

Comentariul lui Trump a venit ca reacție la declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a spus la NBC News, într-un interviu din 22 august, că Kremlinul nu îl consideră pe Zelenski liderul legitim al Ucrainei.

Potrivit lui Lavrov, președintele rus Vladimir Putin nu ar putea semna un acord de pace cu Volodimir Zelenski, deoarece acesta nu ar avea autoritatea necesară pentru a semna documente oficiale.

Lavrov a mai afirmat că Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski și că nu are planuri pentru discuții, în pofida insistențelor lui Trump pentru o întrevedere și a disponibilității președintelui ucrainean de a discuta direct cu omologul rus chestiuni teritoriale.

Casa Albă a cerut organizarea unui summit bilateral Putin – Zelenski

Casa Albă a cerut organizarea unui summit bilateral între Putin și Zelenski ca următor pas în negocierile duse pentru a se încheia războiul Rusia-Ucraina.

Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la discuții pentru pace în Alaska, pe 15 august, apoi a avut o întâlnire separată cu Volodimir Zelenski și lideri europeni la Casa Albă, pe 18 august.

De atunci, nu s-au înregistrat progrese concrete în direcția păcii în Ucraina. În timp ce partenerii internaționali ai Kievului stabilesc planuri pentru garanții de securitate postbelice, Rusia continuă să bombardeze orașele ucrainene și tergiversează reluarea negocierilor.

Deși Trump a respins retorica Kremlinului privind legitimitatea guvernului ucrainean, el nu a promis impunerea de consecințe pentru blocajul continuu al Moscovei și nici nu l-a apărat în mod direct pe Zelenski.

Întrebat dacă există un termen-limită pentru ca Rusia să încheie un acord sau să suporte sancțiuni, Donald Trump a refuzat să stabilească o dată, deși a spus că sancțiunile economice rămân o posibilitate.

„E ceva foarte serios, foarte grav ceea ce am în minte, dacă va trebui să o fac”, a spus el, menționând că SUA ar putea lansa „un război economic” care ar fi „dăunător pentru Rusia”.

Donald Trump: Nici Zelenski nu e chiar nevinovat, pentru tangou trebuie doi oameni

Totuși, președintele SUA a ținut să precizeze că nu își dorește acest lucru pentru Rusia, iar Ucraina ar putea avea și ea de suferit.

„Nici Zelenski nu e chiar nevinovat. Pentru tangou e nevoie de două persoane”, a spus el.

Trump a adăugat că speranța sa principală este oprirea războiului și că își dorește să pună capăt violenței, fie „prin sancțiuni, fie pur și simplu fiind eu însumi, fie printr-un sistem de tarife foarte puternic, care să coste mult Rusia sau Ucraina sau pe oricine altcineva”.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump nu a impus nicio nouă sancțiune împotriva Moscovei, în ciuda mai multor amenințări. În unele cazuri, el chiar a relaxat restricțiile, în timp ce Rusia și-a intensificat atacurile aeriene împotriva Ucrainei.