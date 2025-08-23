Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, amenință din nou cu sancțiuni împotriva Rusiei, dacă nu se fac progrese în soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina. În același timp, Moscova afirmă că nu este planificată nicio întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit sursei citate mai sus.

Trump a declarat că va lua o decizie importantă privind impunerea de sancțiuni majore sau tarife enorme împotriva Rusiei. Această amenințare vine la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că «Este lupta voastră»”, a declarat președintele american, potrivit sursei citate mai sus.

Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe Donald Trump

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de un atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina, care a provocat un incendiu și a rănit angajați.

Recent, Ucraina a fost ținta unui atac masiv nocturn al Rusiei, care a lansat 574 de drone și 40 de rachete, conform Forțelor Aeriene Ucrainene. Deși majoritatea au fost interceptate, cel puțin o persoană a murit și 15 au fost rănite în urma loviturilor ce au vizat infrastructură energetică, locuințe și o fabrică de electronice deținută de o companie americană în regiunea Zakarpattia.

La acel moment, președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept un semnal clar al intențiilor reale ale Rusiei în războiul din Ucraina, în contextul eforturilor diplomatice recente pentru pace, inclusiv summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Tensiuni între liderii mondiali

Zelenski a afirmat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin. Trump susținea că a început pregătirile pentru o astfel de întâlnire, în timp ce Zelenski a solicitat în repetate rânduri o întrevedere cu Putin.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Și această agendă nu este deloc pregătită”, a spus ministrul rus de externe, pentru NBC.

Declarația lui Lavrov reprezintă un eșec pentru Trump, care petrecuse săptămâna declarând că a obținut progrese diplomatice în apropierea Moscovei și Kievului de pace.

Ce spune Putin după întâlnirea din Alaska

În timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Putin a afirmat că există „lumina de la capătul tunelului” pentru restabilirea relațiilor SUA-Rusia.

„Am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska”, a declarat Putin, adăugând că „următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite”, dar că are încredere în „calitățile de lider ale actualului președinte”.

Donald Trump, ultimatum pentru pacea din Ucraina

Președintele american Donald Trump a stabilit un ultimatum de două săptămâni pentru președintele rus Vladimir Putin, în vederea găsirii unei soluții de pace în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Trump a declarat că după această perioadă, dacă pacea nu va fi realizată, va fi necesară adoptarea unei alte tactici. El a apreciat și vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în contextul în care Ucraina se confruntă cu un război dificil.

Pe de altă parte, Rusia are condiții stricte pentru încetarea conflictului, cerând cedarea regiunii Donbas de către Ucraina, neutralitatea acesteia și renunțarea la aderarea la NATO, precum și evitarea implicării trupelor occidentale în Ucraina.

