Dosar penal în scandalul de la galeriile de lux din Marriott. Conducerea hotelului, acuzată că a sechestrat abuziv bunuri în valoare de 60.000 de euro

Poliția Capitalei a deschis o anchetă în cazul patroanei unui magazin aflat în zona galeriilor comerciale ale Hotelului Marriott, care acuză conducerea instituției că i-a sechestrat abuziv bunuri în valoare de 60.000 de euro și o serie de documente ale firmei, pentru neplata chiriei.

„Se efectuează cercetări sub directa supraveghere a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare de posesie, respectiv violarea sediului profesional”, se arată într-un răspuns oferit de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la solicitarea Libertatea.

Faptele sunt instrumentate la nivelul Secției 17 din Capitală.

Pe 8 decembrie, reprezentanții Societății Companiilor Hoteliere Grand (SCHG) SRL au rechiziționat spațiul în care își desfășura activitatea magazinul „The Gift Idea”, au blocat marfa și au schimbat yala pe motiv de neplată a chiriei.

Patroana magazinului, Andreea Osiac, a depus o plângere la Poliție pe numele directorului general Nicolae Iorgulescu, directorului tehnic George Tudose, directorului de marketing Oana Dumitrescu, avocatului celor de la „Marriott”, Ionuț Lupșa, și împotriva companiei de pază „Krypton Guard”.

Comercianta acuză compania hotelieră că a refuzat să dea curs solicitărilor repetate pentru renegocierea chiriei în condiții de pandemie și trafic de clienți drastic redus din cauza restricțiilor COVID-19.

Andreea Osiac, 26 de ani, a deschis magazinul „The Gift Idea” în 2018, pentru care achită lunar o chirie de circa 2.200 de euro la un spațiu de 65 mp. Comercializează flori naturale și criogenate, dulciuri, animale de pluș sau vinuri de gală.



„Cei de la «Marriott» sunt conștienți că fac un abuz, dar îmi țin lucrurile sechestrate fără niciun drept. E, practic, o formă de șantaj: «Ne dai banii, îți iei actele». Nu-i interesează să aștepte decizia instanțelor, unde se află pe rol mai multe procese, inclusiv o executare silită demarată de ei, dar pentru care nu există încă o decizie definitivă”, a declarat Andreea Osiac pentru Libertatea.

Am discutat cu avocatul meu și luăm în calcul să înaintăm o plângere suplimentară pentru furt, fiindcă exact asta au făcut cei de la «Marriott». În plus, am trimis deja un memoriu și la Baroul București împotriva lui Ionuț Lupșa, avocatul celor de la Grand, care e, de fapt, creierul acestei operațiuni în forță.

Andreea Osiac, comerciant: