Război deschis la galeriile comerciale de lux de la hotelul Marriott. „Conducerea a sechestrat bunuri de 60.000 de euro pentru plata chiriei”﻿

Pe 8 decembrie, conducerea Societății Companiilor Hoteliere Grand (SCHG) SRL i-a închis spațiul și i-a blocat marfa unei chiriașe, Andreea Osiac, patroana magazinului „The Gift Idea”.

Motivul: rezilierea contractului pentru neplata chiriei.

Femeia acuză un abuz, invocă o executare silită nefinalizată în instanță și faptul că SCHG SRL se prevalează în forță de clauze nelegale.

S-a chemat Poliția, s-au deschis acțiuni în instanță.

Alți comercianți din galerie se tem că vor avea aceeași soartă.

Cristina Diaconescu de la „Shades Originator”, ochelari de lux, povestește și ea despre conflictul și amenințările primite de la șefii Grand în tentativele de renegociere în condiții de pandemie.

Compania hotelieră se apără: „Prin contract, putem schimba cheile și reține bunurile”.

La galeriile comerciale de lux din interiorul Hotelului Marriott din București, unde funcționează branduri prestigioase, precum Rolex, Dolce & Gabbana, Philipp Plein sau Louis Vuitton, pandemia a dat naștere la situații conflictuale aspre între câțiva chiriași și administrația locației.

Andreea Osiac

Andreea Osiac are 26 de ani, iar din toamna lui 2018 a deschis magazinul „The Gift Idea”, pentru care achită lunar o chirie de circa 2.200 de euro la un spațiu de 65 mp. Comercializează flori naturale și criogenate, dulciuri, animale de pluș sau vinuri de gală.

„Au cerut chirie inclusiv când erau închiși, în starea de urgență”

„Când a început criza, i-am notificat și le-am spus că, date fiind condițiile de piață și situația de forță majoră, firesc e să trecem la o renegociere. În perioada martie-mai, galeriile au fost complet închise, așa că ar fi trebuit să nu se perceapă nimic pe chirie. Au zis însă că trebuie să plătim 50 la sută din sume, adică practic au negat cu seninătate starea de urgență. La mall Băneasa, de exemplu, unde mai am un punct de lucru, nu ne-au mai cerut niciun ban pe chirie, ci doar 100 de euro pentru utilități și mentenanță”, spune Osiac.

Din fonduri proprii, fără niciun venit la magazin, le-am achitat 30 la sută din chirie cât timp a fost lacătul pe ușă. Au acceptat plata, dar n-au zis nici da, nici nu dacă asta rămâne tot pentru perioada închiderii. Au luat banii, după care au început să curgă facturi pe sumele integrale din contract. Andreea Osiac, comerciant:

Tânăra patroană afirmă că în lunile ulterioare a înregistrat venituri ridicole după redeschiderea galeriilor, „o medie de 6.000 de lei pe lună”, și n-a mai găsit resurse pentru chirie, ci doar să achite salariile vânzătoarelor.

Magazinului „The Gift Idea”

„Fluxul de cumpărători a fost extrem de redus, pentru că nu mai vine lumea la hotel, la bar, la restaurant, la congrese sau la cazinou, așa că proprietarul însuși n-a putut respecta una dintre condițiile din contract, aceea de a asigura un volum consistent de potențiali clienți”, detaliază Osiac.

Între timp, ea a demarat acțiune în instanță împotriva SCHG SRL, cerând pe cale judecătorească renegocierea contractului pe motiv de impreviziune, în sensul că funcționează clauze abuzive, cu efecte care nu puteau fi avute în vedere la momentul parafării documentului.

În paralel, SCHG SRL a pornit proceduri de executare silită, pe care Osiac le-a contestat, iar următorul termen e programat în ianuarie.

„Descindere ca-n Vestul Sălbatic”

Șocul s-a produs însă pe 8 decembrie, când stafful de la SCGH SRL și un bodyguard de la firma de pază Krypton, aflată sub contract cu hotelul, au pătruns în magazin, au schimbat yala și au inventariat marfa, încheind un proces-verbal semnat și de vânzătoarea prezentă atunci în locație.

„A fost pur și simplu o acțiune în forță, cu specific de executare silită, fără să existe însă niciun executor. Inițial, primisem somație de evacuare pentru 5 decembrie, dar executorul nu s-a prezentat, înțelegând probabil că nu poate întinde coarda, atâta vreme cât există o contestație încă nesoluționată definitiv.

Dar cei de la Grand n-au ținut cont de nimic și au intrat cu tupeu în magazin într-o operațiune de violare a sediului profesional. Nu mai vorbesc despre faptul că au antedatat rezilierea contractului pentru a-și justifica descinderea demnă de Vestul Sălbatic”, a explicat mai departe Andreea Osiac.

Captură video care-i arată pe cei cinci în acțiune.

Ea susține că la eveniment au participat Nicolae Iorgulescu, director general, George Tudose, director tehnic, Oana Dumitrescu, director de marketing, un bodyguard de la Krypton și Ionuț Lupșa, avocatul Marriott.

A și pus la dispoziția ziarului capturi și imagini video care-i arată pe cei cinci în acțiune.

Ionuț Lupșa, avocatul Marriott

Au stat înăuntru circa o oră și jumătate. Am venit într-un suflet, am sunat și la 112, iar un echipaj de la Secția 17 i-a surprins pe toți când se pregăteau să plece din magazin. (…) Grav e că și-a permis să fie activ în interior tipul de la firma de pază, care se ocupa chiar cu identificarea de obiecte. Ăsta e motiv de ridicare a licenței, fiindcă n-au dreptul să se implice în acțiuni de tip executare silită. Andreea Osiac, comerciant:

Captură video care-i arată pe cei cinci în acțiune.

„Polițiștii au început să mă certe, că de ce nu-mi plătesc chiria”

Osiac pretinde că are blocată în interior marfă de circa 60.000 de euro, plus documente confidențiale, la care nu mai are acces.

„Pe 14 decembrie, nu mi-au dat voie să-mi iau nici măcar documentele contabile pe care trebuia să le prezint pe 16 decembrie la Direcția Antifraudă Fiscală. (…) E, practic, o formă de șantaj: «Ne dai banii, îți iei actele». Nu-i interesează să aștepte decizia instanțelor”.

Am mai chemat încă o dată Poliția, ca să constate că nu mi se permite accesul. Au venit doi agenți tot de la Secția 17, au întocmit un proces-verbal și apoi au ieșit râzând de la întâlnirea cu șefii de la Marriott. Începuseră să mă certe, că de ce nu-mi achit chiria! Andreea Osiac, comerciant:

Compania Grand: „Prin contract, putem reține bunurile”

Poliția Capitalei nu a răspuns până acum la întrebările formulate de Libertatea.

SCHG SRL a trimis un punct de vedere extins prin Oana Dumitrescu, directoarea de marketing și una dintre persoanele care au participat pe 8 decembrie la închiderea magazinului „The Gift Idea”.

Conducerea de la Marriott invocă un debit restant de 100.000 de lei din cauza căruia s-a procedat la rezilierea contractului începând cu data de 23.11.2020.

„În cazul în care un chiriaș nu părăsește spațiul comercial la încetarea unui contract de închiriere, SCHG SRL are dreptul, recunoscut și acceptat în mod expres prin semnarea contractului de închiriere, de a schimba cheile de acces în spațiu, iar pentru acoperirea debitului restant, SCHG are, de asemenea, un drept de retenție asupra bunurilor găsite din spațiu, acest drept de retenție fiind recunoscut și acceptat în mod expres prin semnarea contractului de închiriere”, argumentează compania hotelieră.

Operațiunea din 8 decembrie este o consecință a rezilierii contractului, fiind în mod expres reglementată contractual și nu este în legătură cu executarea silită care este derulată în paralel. Pasaj din răspunsul SCHG SRL:

Un magazin de ochelari își caută dreptatea în Justiție

Situația riscă să se repete și cu alte firme care activează în galeriile de la Marriott.



Nicolae Iorgulescu, director general

Cristina Diaconescu, patroana unui magazin care vinde ochelari de lux – „Shades Originator” – a acționat în instanță compania hotelieră pentru că nu a reușit să-și renegocieze contractul. Ea plătește o chirie de 4.000 de euro pe lună.

„Eu am făcut un pas înainte și am demarat patru procese cu compania, solicitând să-mi recuperez pierderea de business. Acea clauză pe care o tot flutură cei de la Grand maschează, de fapt, o formulă de executare silită proprie. (…) Probabil că pe mulți din galerie ne paște același tratament abuziv pus în practică la «The Gift Idea»”, declară Cristina Diaconescu.

„Oana Dumitrescu (directoarea de marketing a SCHG SRL – n.r.) mă șantaja și pe mine că-mi reziliază contractul dacă dau în judecată compania Grand, explicându-mi că Gregor e foarte supărat”, mai spune comercianta.

Referirea este la Gregor Aufhauser, director general la SCHG SRL. Acesta a fost trimis în judecată în octombrie 2016 sub acuzația de evaziune fiscală prin înregistrarea în documentele contabile a unei operațiuni nereale în valoare de 4,8 milioane de lei. În același dosar e implicată și Kathrin Brettschneider, directoarea financiară.

Pe 10 noiembrie 2020, Tribunalul București a dispus achitări pe linie în această speță.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a atacat deja hotărârea, pe 13 noiembrie.



Patronul firmei de pază: „O să-mi iau un avocat bun”

Acuzată că face parte din scenariul abuziv de la Marriott, compania de pază Krypton Guard se apără prin vocea directorului general Florin Lungu: „Oamenii de la firmă acționează doar în exteriorul magazinelor. Băiatul a stat la ușă. Nu a intrat deloc. Pe mine mă interesează să nu existe divergențe și scandaluri în Marriott, cu care am contract. Doamna cu magazinul închis nu ajungea la aceste probleme dacă era corectă și își achita chiria. (…) Dacă ne-a reclamat la Poliție, să fie sănătoasă! O să-mi iau un avocat bun”.



