Judecătoria Constanța l-a condamnat în februarie 2025 pe fostul realizator OTV la 8 ani și 4 luni de închisoare.

Procesul a fost mutat la Tulcea și reluat de la zero

La o lună după pronunțarea sentinței, Dan Diaconescu a cerut strămutarea dosarului la Tulcea, iar instanța competentă din Constanța i-a admis solicitarea, dispunând mutarea cauzei.

Ca urmare, procesul a fost reluat de la zero, sentința inițială, de 8 ani și 4 luni de închisoare, fiind desființată. La 31 martie 2025, dosarul a fost înregistrat pe fondul Judecătoriei Tulcea.

O săptămână mai târziu, Diaconescu a contestat măsurile preventive, însă cererea i-a fost respinsă ca nefondată.

Contestația depusă de Diaconescu în aprilie 2025 privind măsurile preventive

Dosarul stagnează din aprilie 2025

De atunci, dosarul a stat pe loc fără ca magistrații din Tulcea să fixeze vreun termen pentru reluarea procesului în care fostul prezentator este acuzat de infracțiuni sexuale împotriva minorilor, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor.

Dosarul penal al lui Dan Diaconescu a devenit chiar și un precedent periculos pentru presă. Fostul realizator TV a fost acuzat de procurori că a întreținut relații sexuale în perioada 2020-2021 cu două surori pe atunci minore, primele dăți într-o cameră de hotel din stațiunea Olimp, apoi în dormitorul unui apartament situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța.

Fostul patron OTV a fost înregistrat video cu o cameră ascunsă de cel puțin 14 ori în timp ce se afla în dormitor cu una dintre părțile vătămate din dosarul în care acesta a fost trimis în judecată pentru sex cu minore și folosirea prostituției infantile.

În plus, zeci de pagini de interceptări arată cum Dan Diaconescu le-ar fi racolat pe cele două minore și cu câți bani le-ar fi plătit pentru actele sexuale.

Fostul prezentator OTV spunea în 2024 că este victima unui deep fake

Dan Diaconescu a susținut în august 2024 că este victima unui „deep fake”, în urma căruia s-a ales cu dosarul în care a ajuns să fie acuzat de sex cu minore și folosirea prostituției infantile. Fostul realizator de televiziune afirmă că Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) a analizat filmulețele pe care anchetatorii le-au depus la dosar, iar concluzia specialiștilor ar fi că imaginile „nu sunt originale”.

Avocații fostului realizator de televiziune au încercat să obțină, în procedura de cameră preliminară, excluderea unui total de 15 fișiere depuse de procurori la dosar, pe motiv că ar fi fost în mod ilegal administrate ca probe.

Este vorba de niște fișiere salvate de aparatul de înregistrat video cu denumirea automată. Documentele apar a fi fost realizate în anul 2021, în datele de 15 ianuarie, 15 septembrie și 1 octombrie. La aceste 14 înregistrări se adaugă fișierul denumit „Snapchat – 985688210.mp4”, găsit în telefonul unui alt martor.

Pe data de 20 mai 2024, Tribunalul Constanța a respins cererile și excepțiile invocate de Dan Diaconescu și a dispus începerea procesului pe fond pentru infracțiunile de sex cu minore și folosirea prostituției infantile.