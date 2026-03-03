Judecătoria Constanța l-a condamnat în februarie 2025 pe fostul realizator OTV la 8 ani și 4 luni de închisoare.

Procesul a fost mutat la Tulcea și reluat de la zero

La o lună după pronunțarea sentinței, Dan Diaconescu a cerut strămutarea dosarului la Tulcea, iar instanța competentă din Constanța i-a admis solicitarea, dispunând mutarea cauzei.

Ca urmare, procesul a fost reluat de la zero, sentința inițială, de 8 ani și 4 luni de închisoare, fiind desființată. La 31 martie 2025, dosarul a fost înregistrat pe fondul Judecătoriei Tulcea.

O săptămână mai târziu, Diaconescu a contestat măsurile preventive, însă cererea i-a fost respinsă ca nefondată.

Dosarul „Sex cu minore” al lui Dan Diaconescu prinde mucegai la Tulcea. Sentința inițială, de 8 ani și 4 luni de închisoare, a fost desființată 
Contestația depusă de Diaconescu în aprilie 2025 privind măsurile preventive

Dosarul stagnează din aprilie 2025

De atunci, dosarul a stat pe loc fără ca magistrații din Tulcea să fixeze vreun termen pentru reluarea procesului în care fostul prezentator este acuzat de infracțiuni sexuale împotriva minorilor, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor.

Dosarul penal al lui Dan Diaconescu a devenit chiar și un precedent periculos pentru presă. Fostul realizator TV a fost acuzat de procurori că a întreținut relații sexuale în perioada 2020-2021 cu două surori pe atunci minore, primele dăți într-o cameră de hotel din stațiunea Olimp, apoi în dormitorul unui apartament situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța. 

Fostul patron OTV a fost înregistrat video cu o cameră ascunsă de cel puțin 14 ori în timp ce se afla în dormitor cu una dintre părțile vătămate din dosarul în care acesta a fost trimis în judecată pentru sex cu minore și folosirea prostituției infantile. 

În plus, zeci de pagini de interceptări arată cum Dan Diaconescu le-ar fi racolat pe cele două minore și cu câți bani le-ar fi plătit pentru actele sexuale. 

Fostul prezentator OTV spunea în 2024 că este victima unui deep fake

Dan Diaconescu a susținut în august 2024 că este victima unui „deep fake”, în urma căruia s-a ales cu dosarul în care a ajuns să fie acuzat de sex cu minore și folosirea prostituției infantile. Fostul realizator de televiziune afirmă că Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) a analizat filmulețele pe care anchetatorii le-au depus la dosar, iar concluzia specialiștilor ar fi că imaginile „nu sunt originale”.

Avocații fostului realizator de televiziune au încercat să obțină, în procedura de cameră preliminară, excluderea unui total de 15 fișiere depuse de procurori la dosar, pe motiv că ar fi fost în mod ilegal administrate ca probe.

Este vorba de niște fișiere salvate de aparatul de înregistrat video cu denumirea automată. Documentele apar a fi fost realizate în anul 2021, în datele de 15 ianuarie, 15 septembrie și 1 octombrie. La aceste 14 înregistrări se adaugă fișierul denumit „Snapchat – 985688210.mp4”, găsit în telefonul unui alt martor.

Pe data de 20 mai 2024, Tribunalul Constanța a respins cererile și excepțiile invocate de Dan Diaconescu și a dispus începerea procesului pe fond pentru infracțiunile de sex cu minore și folosirea prostituției infantile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Educație: Elevi români, blocaţi în Dubai, în mijlocul conflictului. Cine este noul ministru al Educației

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

O femeie a câștigat 300 de lei într-o oră pe pasajul Basarab din București: „Milă pe bani mulți!"
Știri România 13:18
O femeie a câștigat 300 de lei într-o oră pe pasajul Basarab din București: „Milă pe bani mulți!”
Vremea în perioada 2 - 30 martie 2026. Apare iar inversiunea termică, fenomenul rar care contrazice așteptările meteo
Știri România 13:04
Vremea în perioada 2 – 30 martie 2026. Apare iar inversiunea termică, fenomenul rar care contrazice așteptările meteo
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Imagini inedite din casa istorică a Iuliei Albu. A renovat-o complet și doar în reviste mai vezi așa ceva
Stiri Mondene 13:02
Imagini inedite din casa istorică a Iuliei Albu. A renovat-o complet și doar în reviste mai vezi așa ceva
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Stiri Mondene 12:15
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
ObservatorNews.ro
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Libertateapentrufemei.ro
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia
KanalD.ro
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia

Politic

De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului