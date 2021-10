Preţul simbolic de un cent american pentru fiecare portavion nu include şi costurile ridicate ale remorcării şi dezmembrării pe care firma le va suporta pentru valorificarea ulterioară a metalului rezultat din tăierea navelor. Asta în condițiile în care remorcarea unei astfel de nave reprezintă un proces care ar putea dura şi câteva luni

Chiar dacă preţul de un cent/portavion poate părea ridicol, marina SUA ajunge să plătească milioane de dolari unor contractori doar pentru transportul unor asemenea nave către şantierele în care vor fi dezmembrate.

În plus, dezmembrarea unei nave de asemenea dimensiuni este o operaţiune extrem de complexă şi costisitoare. Conform The Drive, marina SUA are de achitat o notă de plată de 1,5 miliarde de dolari pentru dezmembrarea fostului portavion nuclear Enterprise.

Navele USS Kitty Hawk şi John F. Kennedy au fost lansate la apă în anii 1960. Kitty Hawk a intrat în dotarea US Navy în 1961 şi a avut mai multe misiuni de luptă în Războiul din Vietnam. Portavionul a fost desfăşurat inclusiv în Golful Persic în timpul invaziei Irakului din 2003.

„Am inspectat personal nava, care se află într-o stare foarte bună şi poate fi remorcată”, a declarat Chris Green, director în cadrul ISL despre portavionul Kitty Hawk. Retrasă în 2009, nava fusese deja pusă în luna martie de marina SUA într-un doc uscat pentru operaţiuni de curăţare.

Portavionul USS John F. Kennedy a intrat în serviciul marinei SUA în 1968. A fost folosit în special în timpul Războiului din Golf din 1991, dar şi în invazia Afganistanului din 2001, după atentatele din 11 septembrie. A fost retras în 2017.

FOTO: Hepta

