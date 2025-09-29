Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că ambele femei, care aveau 21 și 24 de ani, erau venite din Nepal și munceau în hotel. În total, 5 persoane au fost surprinse de incendiu, dar trei au reușit să se salveze, este vorba despre 3 muncitori din Nepal. Cele 2 femei lucrau la mansardă și nu au mai apucat să iasă din clădirea cuprinsă de flăcări, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Hotelul fusese închis de către ISU Prahova pe 16 septembrie tocmai pentru încălcarea cerinței de securitate la incendiu. Mai exact, funcționa fără autorizație de securitate.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei”, au transmis pompierii.

Apoi, la cererea hotelului, pe 19 septembrie a fost ridicat sigiliul ca să se facă lucrările de remediere pentru intrarea în legalitate, dar fără posibilitatea de a caza oameni. Așa au fost angajate cele 5 persoane, dintre care 2 au murit.

Pompierii au stabilit că incendiul, care a cuprins o suprafață de aproximativ 500 mp, a pornit cel mai probabil „ca urmare a efectului termic al curentului electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător)”. Mai simplu spus, un cablu s-a încălzit excesiv, iar căldura a aprins materiale combustibile din jur, declanșând incendiul.

