Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 2 autoscări și 1 echipaj SMURD. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, eliminând riscul de propagare.

ISU Prahova a informat că, în momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau cinci persoane. Trei dintre acestea au reușit să se autoevacueze.

„Echipele de intervenție desfășoară în prezent operațiuni de căutare a celor două persoane dispărute”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Intervenția pompierilor continuă pentru stingerea completă a incendiului și pentru a se asigura că nu mai există persoane în pericol în interiorul clădirii afectate.

ISU Prahova a menționat că „intervenția este în desfășurare” și că situația este monitorizată îndeaproape.

Știre în curs de actualizare

