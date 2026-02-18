Ministrul Proiectelor Europene: „Voi depune toate eforturile ca să salvăm cele 231 milioane de euro”

„S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit, pentru prima dată în istorie, tăierea pensiilor speciale”, a transmis Dragoș Pîslaru pe rețelele de socializare după decizia CCR, venită în urma a 5 amânări consecutive.

El a precizat că „e o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în sistemul de pensii din România”, iar „în orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR”.

Dragoș Pîslaru a subliniat că, după ce președintele Nicușor Dan va promulga legea, România va îndeplini jalonul 215 privind pensiile speciale, asumat în cadrul PNRR, deși cu o mare întârziere față de termenul inițial, asumat cu oficialii de la Bruxelles.

„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a conchis ministrul.

Amintim că, săptămâna trecută, Dragoș Pîslaru anunța că România a pierdut practic 231 milioane de euro din PNRR din cauza amânărilor repetate ale CCR la pensiile speciale.

CCR a decis tăierea pensiilor speciale după 5 amânări. 3 judecători propuși de PSD au votat împotrivă

Miercuri, 18 februarie, după 5 amânări și după o ședință care a durat mai puțin de o oră, Curtea Constituțională a stabilit, că al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional.

Au fost 6 voturi pentru și 3 contra. Cei trei care nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale ale magistraților au fost judecătorii propuși de PSD, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga. Foarte interesant, Mihai Busuioc, al patrulea judecător propus de PSD, a votat de data aceasta pentru tăierea pensiilor speciale, adică s-a aliat majorității.

Decizia CCR înseamnă că magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani. Iar pensionarea anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani.

Mai trebuie spus că trimiterea legii la CJUE, așa cum ceruse controversata Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a fost respinsă în ședința CCR cu 5 voturi la 4.

Mai amintim că decizia Guvernului Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat vara trecută pe Ilie Bolojan, într-o discuție privată, că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE