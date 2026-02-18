Legea tăierii pensiilor speciale ale magistraților e constituțională, a decis CCR. Crește și vârsta de pensionare

După 5 amânări în ultimele 2 luni, CCR a decis astăzi că legea care taie pensiile speciale ale magistraților este constituțională, cu un vot de 6 la 3. Cea mai recentă amânare a fost pe 11 februarie, pentru a analiza noi documente depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). ICCJ a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), invocând că legea pensiilor de serviciu discriminează magistrații față de alți beneficiari, reduce siguranța financiară a judecătorilor și generează instabilitate legislativă.

Pe 16 ianuarie, CCR a amânat din nou pronunțarea, invocând necesitatea analizării expertizei contabile depuse de ICCJ. La termenul din 29 decembrie 2025, ședința nu a putut avea cvorum, deoarece patru judecători au absentat. Aceștia au explicat ulterior că au cerut amânarea pentru clarificări din partea Guvernului, inclusiv un studiu privind impactul legii.

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR, avertizând că neîndeplinirea Jalonului 215 ar putea duce la pierderea a 231 milioane de euro. În replică, Lia Savonea, președintele ICCJ, a calificat această intervenție drept „ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”. Totuși, Bolojan a afirmat că informațiile au fost prezentate „pentru transparență”, negând orice formă de presiune.

Modificările aduse de legea pensiilor magistraților

Astfel, magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani.

Proiectul de lege, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 2 decembrie 2025, introduce următoarele schimbări în sistemul de pensii al magistraților:

Creșterea graduală a vârstei de pensionare la 65 de ani, similar sistemului public.

Etapizarea condiției de 35 de ani vechime totală în muncă.

Stabilirea pensiei la 55% din media indemnizațiilor brute și sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate, cu plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună.

Restrângerea drepturilor de bonificație de 1% și actualizarea pensiei de serviciu doar pentru cei pensionați anterior intrării în vigoare a legii.