9.Mai - Gedenken in Berlin Treptow Deutschland,Berlin,09.05.2022: 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben Hunderte Menschen in Berlin der Opfer des 2.Weltkrieges gedacht. Wegen des Krieges in der Ukraine gab es an diesem Tag ein Verbot des Zeigens der Sowjetischen Staatsflagge und Symbolen Russlands. Das größte sowjetische Ehrenmal steht im Treptower Park es ist gleichzeitig ein Friedhof für 5000 sowjetische Soldaten. Gestaltet wurde die Anlage von dem Architekten Jakow S. Belopolski, dem Bildhauer Jewgeni Wutschetitsch, dem Maler Alexander A. Gorpenko und der Ingenieurin Sarra S. Walerius. *** 9 May commemoration in Berlin Treptow Germany,Berlin,09 05 2022 77 years after the end of World War II, hundreds of people in B