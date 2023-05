DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 08.05.2022 Frauen aus der Ukraine mit ukrainischen Fahnen vor dem sowjetischen Denkmal Tiergarten im Gedenken zum Tag der Befreiung am 08. Mai und zum Tag des Sieges Berlin. Aufgrung vom Krieg zwischen der Ukraine und Russland fand die Ehrung ohne russische Beteiligung statt. Die Veranstaltung zum Ende vom II. Weltkrieg geniesst insbesondere bei der grossen Gemeinde aus Russland und der Ukraine grosse Beliebtheit. Ehrung fuer die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee. en: Women from Ukraine with Ukrainian flags in front of the Soviet war monument in Tiergarten in Berlin on May 8, 2022 in Germany to mark the 77th anniversary of the 1945 victory against Nazi Germany and the end of World War Two. Due to the war between Ukraine and Russia, the ceremony took place without Russian participation. The event at the end of World War II enjoys great popularity, especially among the large community from Russia and Ukraine. Honor for the soldiers of the Red Army who died in World War II. Authorities prohibited displaying national flags at World War II memorial sides in Berlin on May 8 //IPON-BONESS_ip1224/2205111253,Image: 690294032, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no