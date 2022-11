Prezentăm integral dreptul la replică transmis redacției de Adrian Ionel, prin intermediul avocatului Alexandru Morărescu:

„Subsemnatul, Ionel Eugen Adrian, fost director al CN Unifarm SA, trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție si de serviciu, apelant în dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, cu termen de judecată la 23.11.2022, respectuos vă rog să publicați prezentul drept la replică, în cuprinsul ediției online a ziarului dumneavoastră..

Solicitarea vine ca o reacție firească la conținutul articolului indicat mai sus și are ca scop principal cunoașterea de către publicul dvs. și a poziției subsemnatului, nu numai a parchetului (și aceasta, incorect prezentată) – îmbrățișată fără rezerve sau analiză, de către semnatarele articolului.

Ex abrupto arăt că justiția nu are nevoie de articole de presă, aceasta în condițiile în care dumneavoastră, ca cenzor al publicației sau autoarele articolului, ați putea crede ca justiția se face în funcție de ce scrie un ziar sau altul, sau în funcție de pariurile care se nasc în mediul online cu privire la vinovăția sau nevinovăția unei persoane.

Justiția se infăptuiește de către judecători si niciodată de către procurori, iar România a depășit momentul în care rechizitoriul era prezumat că exprimă adevărul judiciar. Din aceasta perspectiva, articolul pe care îl defăimez încearcă, fără succes, să influențeze actul de judecată, inducând teza vinovăției certe: “Libanezul care a aranjat mita”, “denunţătorul care i-a promis sute de mii de euro ca să-i vândă milioane de măşti de protecţie”, “DNA a rupt frăţia dintre Adrian Ionel şi Andre Jaderian” și exemplele pot continua.

Întreaga structură a articolului, modul în care acesta este conceput și împărțit în pagina virtuala, pare menit să consacre actul de judecată ca fiind redundant, inutil, de vreme ce distinsele doamne ziariste au ajuns la concluzia pe care o și diseminează în mediul online, către publicul larg, ca vinovăția subsemnatului este certa, actul de judecată fiind doar unul formal.

La începutul procesului penal am mai comunicat ziarului dvs. poziția mea, subliniind că, niciodată, în întreaga mea carieră, nu numai în poziția de director al CN Unifarm SA, dar și în alte posturi de conducere pe care am avut onoarea să le ocup, nu am solicitat și nu am primit nicio sumă de bani de la nicio persoană, înafara salariului cuvenit, nu am urmărit în niciun moment să îmi satisfac interesele personale sau de grup, în dauna intereselor societății. Am subliniat de asemenea că nu l-am cunoscut anterior pe denunțătorul Andre Jaderian al cărui tupeu frizează patologicul și care de altfel, așa cum era de așteptat, a picat și testul poligraf cu privire la faptele denunțate.

Fotografia subsemnatului cu expresia “bro” atașată într-o bulă, a dorit să mă transforme într-un personaj caricatural, lipsit de credibilitate, supus batjocurii și oprobiului public.

Urât din partea dvs., absolut nerezonabil și nedemn în același timp de profesia de jurnalist. Nu am ajuns bătaia de joc a dvs. Sunt un om nevinovat care își caută dreptatea și aveți, dacă nu obligația deontologică, măcar cea de bun simț, să mă intrebați, înainte de a publica un astfel de articol cu un asemenea conținut, care este poziția pe care o am, față de acuzațiile aduse.

Accept că, în ochii dvs., ca persoane particulare, eu pot fi judecat și condamnat. Accept, de asemenea, ca aveți o forță care își are izvorul în democrație. Nu pot însă accepta să transformați aceasta forță într-un instrument al propriilor convingeri și, mai periculos, să încercați sa influentați convingerile celorlalți. Repet, justitia nu are nevoie de dvs.!”

