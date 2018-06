Pasiunea lui Kitten Kay Sera pentru roz a început aproape dintr-o întâmplare, acum 34 de ani, atunci când a împlinit 20 de ani. Neștiind ce să poarte la petrecerea ei, a ales un tricou roz, o rochie roz, pantofi roz și accesorii aceeași culoare, potrivit mirror.co.uk.

“M-am simțit fabulos. M-am gândit că dacă a purta atât de mult roz mă poate face să mă simt fantastic, de ce să nu port roz în fiecare zi?”, spune Kitten.

Ideea de a se întoarce la hainele obișnuite după experiența avută, i s-a părut ridicolă. “Nu am vrut să aștept o altă ocazie pentru a purta iar roz. Am vrut să mă simt frumoasă în roz în fiecare zi. Mi-am vândut mașina, așa că am avut destui bani să plec din orașul meu natal Houston, Texas, și să mă îndrept îndrept spre luminile strălucitoare și roz de la Hollywood”, a mai spus femeia.

Kitten și-a făcut acum un nume, fiind cunoscută ca Doamna Roz a Hollywoodului. În fiecare an, de Ziua Națională a Rozului din America, Kitten este chemată ca specialist în această culoare.

Femeia câștigă bani din platformele social media. “Sunt încă uimită cum un videoclip de 3 minute pe Youtube îmi poate aduce bani, dar așa merge lumea. Sunt un influencer, nici nu știam că acesta poate să fie un job dar fac ce iubesc și mai sunt și plătită pentru asta”, mai spune Doamna Roz a Hollywoodului.

