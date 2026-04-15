Reparații costisitoare pentru rezultate temporare

Cazanele uzate, care și-au depășit de mult durata de viață optimă, au devenit o adevărată «gaură neagră» financiară pentru Electrocentrale Craiova. În această iarnă, defecțiunile frecvente au lăsat mii de craioveni fără căldură în apartamente, iar compania continuă să repare un sistem pe care specialiștii îl consideră „putred de multă vreme”.

Conform reprezentanților societății, problemele sunt cauzate de uzura avansată a țevilor din supraîncălzitorul intermediar și economizorul cazanelor 1 și 2.

„Din cauza regimurilor de temperatură ridicate, solicitărilor termice tranzitorii repetate și a duratei de exploatare de la punerea în funcțiune, țevile au suferit o eroziune avansată”, au declarat aceștia. Numeroasele fisuri și avarii au condus la opriri frecvente ale grupurilor energetice, afectând grav eficiența producției de energie electrică și termică.

Schimbarea conducerii Electrocentrale Craiova S.A.

Situația dificilă a companiei a fost accentuată și de instabilitatea managerială. În decembrie 2025, Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență sub conducerea Lorenei Voican.

Deși aceasta a fost înlocuită în ianuarie 2026 de Cristian Băsescu, fost director economic, Voican a rămas în companie ca administrator special. Decizia a fost considerată de mulți drept o simplă mișcare de fațadă, iar măsurile concrete pentru redresarea situației întârzie să apară.

Primăria Craiova caută soluții pe termen lung

În fața acestor probleme, Primăria Craiova a lansat în ianuarie 2026 o licitație pentru atragerea unui investitor privat care să construiască o centrală modernă în cogenerare pe un teren al municipalității. Valoarea estimată a proiectului se ridică la 2,6 miliarde de lei fără TVA.

Centrala ar urma să fie concesionată pentru o perioadă de 12 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului.

Un singur ofertant interesat

Conform datelor din SEAP, până la termenul limită din luna martie 2026, doar compania românească Electrica S.A., listată pe bursele din București și Londra, și-a exprimat interesul pentru acest proiect.

Alături de Electrica, au fost incluse și firmele BEPCO SRL și ELECTRICA FURNIZARE, în calitate de terți. Totuși, rămâne de văzut dacă această ofertă va îndeplini toate criteriile necesare pentru a fi acceptată.

Gazeta de Sud subliniază că, în timp ce autoritățile și companiile implicate analizează ofertele, problema încălzirii rămâne una presantă pentru locuitorii Craiovei. Viitorul încălzirii centralizate în oraș depinde de măsuri urgente și de o planificare pe termen lung, însă, pentru moment, craiovenii trebuie să se pregătească pentru alte ierni dificile dacă situația nu se schimbă radical.

