Eleva din Panciu care a luat 10 la Evaluarea Națională fără meditații: „Noi, cei din orașele mici, ne simțim marginalizați”

Gabriela Andrei își va depune dosarul de admitere la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” din Panciu. Adică doar va trece strada de la vechea ei școală unde a terminat gimnaziul – Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”. Fiindcă pentru mulți dintre elevii români, distanța până la orașele mari nu se măsoară în kilometri, ci în eforturi supraomenești din partea familiei.

Dacă Gabriela ar fi făcut și ore suplimentare, asta ar fi destabilizat cu totul bugetul familiei. Mama ei, Gina Andrei, a răsuflat ușurată știind că nu are nevoie. „Nu ne-am fi permis meditații. Poate m-aș fi străduit totuși, însă am avut încredere în ea și am văzut că nu are nevoie”, spune femeia, care lucrează ca agent comercial la un magazin din oraș.

Gabrielei i-ar fi plăcut să se bucure și ea de posibilitățile unui oraș mare, cum e măcar Focșaniul, reședința de județ, aflat la 31 de kilometri distanță.

„Orașul nostru e mai mic și nu se organizează aici prea multe evenimente. Vorbim mereu cu colegii: uite ce au făcut cei de la liceul cutare dintr-un oraș mai mare. Noi, cei din orașele mici, ne simțim marginalizați într-un fel”, spune fata.

Se bucură însă că poate, chiar în orașul ei mic, să facă arte marțiale, karate. Altfel, își ocupă timpul liber cu desenatul și urmăritul de seriale.

Gabriela și mama ei, Gina Andrei

„Aș îndruma-o să plece mai departe, ori în orașele mari, ori peste hotare”

Rezultatul la Evaluare a adus o mare bucurie întregii familii.

„Mi-au dat lacrimile și m-am bucurat foarte mult pentru ea”, spune și mama. Ambii părinți sunt mândri de reușita fetei, mai ales că nu mulți dau șanse copiilor din orașele mici sau rural și nici celor care vin de la școli tehnologice.

„La noi în oraș nu prea sunt posibilități, este o singură fabrică mare de confecții, doar magazinele care mai sunt pe ici, pe colo, slabe șanse. Eu aș îndruma-o să plece mai departe, ori în orașele mari, ori peste hotare”, spune mama.

Dacă acum a ales un liceu tot din oraș, la facultate, mama e sigură că va fi altfel: „Eu am vorbit cu ea, am zis să meargă pe partea de IT, dar acum depinde și de ea, dacă o atrage informatica. I-am mai dat și alte variante: Academia de Poliție, Farmacie, niște profesii bune. Hotărârea este a ei, noi o susținem”, spune mama cu pragmatism.

Gabriela nu vrea să ia o decizie încă, mai are timp. „Pas cu pas”, spune fata.

Secretul unui 10 perfect

În Vrancea, 79% dintre elevi au luat note peste 5 la Evaluarea Națională, iar la ea în școală un pic mai mult decât media județeană – 81%. Au fost șase note de 10 curat printre cei aproape 2.700 de elevi înscriși în tot județul.

Gabriela consideră că rezultatele arată ceea ce a simțit și ea: subiectele la Evaluarea Națională din acest an erau abordabile dacă învățai constant. „Eu nu am lăsat pe ultimele zile, am învățat constant, din clasa a cincea. Când s-a predat lecția, eu am învățat-o, n-a fost nevoie să fac pregătire cu o lună-două înainte”, explică fata.

Nu era foarte sigură că va lua 10 și la română, se gândea că poate compunerea sa de la ultimul punct nu va fi suficient de bună. Din fericire, s-a înșelat.

Nici perioada de pandemie care a adus pierderi în învățare multor colegi de-ai ei nu i s-a părut grea. „Intram la orele online, după ce se terminau îmi făceam temele. Singura diferență pentru mine a fost că orele s-au petrecut în fața unei tablete”, spune fata.

În plus, profesorii ei au făcut în ultimele săptămâni ore suplimentare de pregătire cu toți elevii din clasă.

Crede însă că, în ciuda schimbării subiectelor de la Evaluare, ca elevii să poată fi mai creativi, în continuare școala românească înseamnă scris de pe tablă și memorat. „Probabil ar fi trebuit să ne axăm mai mult pe a aplica și cunoștințele decât pe a memora.”

Fotografii: arhiva personală

