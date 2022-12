Elon Musk l-a suspendat pe Kanye West de pe Twitter pentru o fotografie cu o svastică în interiorul Stelei lui David

Așa a apărut Kanye West în podcastul lui Alex Jones. Foto: Profimedia Images * USA: +1 310 798 9111 / [email protected] *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 741818239, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Kanye West - Alex Jones