Taxă de 25 de lei pentru coletele ieftine

Măsura va afecta și comenzile de pe platforme populare precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, stârnind deja numeroase reacții și confuzii în mediul online. Anunțul este intens discutat pe rețele sociale și forumuri, unde mulți utilizatori au înțeles greșit că taxa ar trebui achitată direct de cumpărători, la primirea coletelor.

Taxa de 25 de lei se aplică coletelor cu valoare declarată de până la 150 de euro, trimise din afara UE, dar nu se percepe pentru coletele nelivrate. În cazul retururilor, suma nu se restituie. Măsura este inclusă în pachetul legislativ fiscal nr. 2, adoptat de Parlament, și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.



Potrivit analiștilor XTB, această percepție a fost alimentată de lipsa unor clarificări oficiale și de discuțiile din spațiul online. Conform legislației, obligația de plată nu revine consumatorului final, ci vânzătorului sau platformei prin intermediul căreia este efectuată tranzacția, dacă aceasta are sediul în afara Uniunii Europene, potrivit Spotmedia.

Poșta Română sau firmele de curierat vor colecta efectiv sumele și le vor declara lunar la ANAF, virând apoi banii la bugetul de stat.

De ce este introdusă această taxă

Taxa de 25 de lei face parte dintr-un plan european de modernizare a Uniunii Vamale, ca reacție la creșterea masivă a comenzilor din afara UE.

Datele Eurostat arată că doar în 2024, în statele membre au fost livrate peste 4,6 miliarde de colete cu valoare mică, majoritatea provenind din China. Acest volum ridicat a generat probleme de concurență neloială, risc privind siguranța produselor și pierderi fiscale, astfel că autoritățile au decis introducerea unei taxe unice.



Taxa va afecta în special platformele care comercializează produse ieftine – accesorii, gadgeturi și articole vestimentare low-cost. Acestea vor trebui să aleagă între a include noul cost în prețul produselor sau a-l suporta parțial, pentru a rămâne competitive.

Pentru a evita aplicarea taxei, unele platforme ar putea opta pentru mutarea stocurilor în depozite din Uniunea Europeană.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE