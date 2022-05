Liderul francez a adăugat însă că Ucraina este „deja un membru” al familiei europene datorită „luptei” și „curajului” său.

Vorbind în fața Parlamentului European, Macron a sugerat că Ucraina trebuie să primească speranță pe termen scurt, în timp ce așteaptă o decizie.

„Prin lupta și curajul său, Ucraina este deja un membru de suflet al Europei noastre, al familiei noastre, al uniunii noastre. Chiar dacă mâine i-am acorda statutul de candidat, știm cu toții foarte bine că procesul de aderare va dura câțiva ani, probabil câteva decenii”, a declarat șeful statului francez.

În loc ca UE să reducă standardele stricte care să le permită țărilor să adere mai repede, Macron a sugerat crearea unei „comunități europene paralele” pentru statele care aspiră să se alăture blocului sau, într-o aparentă referire la Marea Britanie, pentru țările care au părăsit uniunea.

Această „comunitate politică europeană” ar fi deschisă națiunilor europene democratice care aderă la „valorile fundamentale europene” în domenii precum cooperarea politică, securitatea, cooperarea în domeniul energiei, transporturile, investițiile în infrastructură sau circulația persoanelor, a precizat liderul francez.

„Aderarea la aceasta nu ar prejudicia neapărat o viitoare aderare la UE. De asemenea, nu ar fi închisă nici pentru cei care au părăsit-o”, a adăugat Macron.

Emmanuel Macron a mai declarat, în discursul său susţinut în Parlamentul European, că speră ca UE să avanseze „rapid” în ceea ce privește aderarea Ucrainei.

Declarațiile liderului de la Palatul Élysée vin în contextul în care Kievul a trimis la Bruxelles cea de-a doua parte a chestionarului privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Von der Leyen: Comisia Europeană va prezenta în iunie avizul privind aderarea Ucrainei la UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut luni o videoconferință cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul căreia a anunțat că a trimis Bruxelles-ului a doua parte a chestionarului completat pentru obținerea statutului Ucrainei de stat candidat la aderarea la UE, a anunțat Administrația Prezidențială de la Kiev, potrivit CNN.

Trimiterea răspunsurilor în sine este „de asemenea o mică victorie pentru echipa noastră”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit unui comunicat al biroului său.

Obținerea statutului de stat candidat la aderarea la UE este „de mare importanță pentru poporul ucrainean și pentru forțele noastre armate, care își apără patria”, a afirmat luni Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a adăugat că „așteaptă cu nerăbdare să primească răspunsurile la chestionarul de aderare la UE”.

