”Ești frumos! Chiparosule! După ce că ești urât, mai ești și prost. Ai auzit? Cîțule, după ce că ești urât, ești și prost!”, a spus Teodorovici, în cadrul dezbaterii pe proiectul bugetului de stat pe 2019, care a provocat scandal între Putere şi Opoziţie.

Ulterior, întrebat despre acest derapaj de limbaj, în Parlamentul României, ministrul Finanţelor Publice a afirmat că ceea ce a spus el nu este „urât”.

Întrebat de ce i-a ironizat pe colegii din Opoziţie cu cuvinte precum „chiparosule”, „frumosule”, Eugen Teodorovici a răspuns: „Am spus ceva urât? Frumosule, chiparosule, vedeţi ce înseamnă chiparos”.

Senatorul liberal Florin Cîţu a criticat atitudinea ministrului Finanţelor Publice.

„Azi aţi văzut clar: am avut un ministru al Finanţelor Publice care a venit nervos după ce a fost umilit la şedinţa ECOFIN de ieri de la Bruxelles, a venit hotărât să îşi impună punctul de vedere şi să oprească Opoziţia în a arăta care sunt problemele acestui buget şi a susţine amendamentele la cererea de reexaminare a preşedintelui pe Legea bugetului. (…) Informaţiile incluse în Legea bugetului de stat sunt false, nu şi le asumă nici măcar ministrul Finanţelor Publice. Veniturile la bugetul de stat, acum după ce am primit şi estimarea şi datele reale de la INS, ştim foarte bine că sunt supraestimate. Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză nu ştim ce rol are şi ar trebui desfiinţată pentru că nu a prezentat un studiu de impact nici pentru buget, nici pentru OUG 114. E clar că România se îndreaptă spre dezastru. (…) Programul de guvernare al PSD duce România în criză economică, şomaj, inflaţie, dobânzi mari”, a declarat, la Parlament, senatorul Florin Cîţu.

Cererea de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis, pe proiectul de lege al bugetului pe 2019, a trecut pe repede-înainte, în comisiile reunite de buget-finanţe.

Dezbaterile au durat doar o oră, amenda mentele Opoziţiei au fost respinse, iar ministrul Eugen Teodorovici a afirmat că solicitarea preşedintelui de a retrimite bugetul în Parlament este „o bătaie de joc”.

