Potrivit martorilor, înainte de explozie s-a auzit un zgomot puternic, care a fost urmat de fum și o lumină intensă.

„Am auzit un șuierat, iar apoi a avut loc o explozie”, a declarat un martor pe canalul rusesc Telegram, în timp ce alți locuitori din orașul rusesc au postat videoclipuri pe rețelele de socializare cu urmările exploziei în Kolomna.

Autoritățile ruse susțin că explozia a avut loc în aer și ar fi putut fi provocată de o dronă, ale cărei fragmente nu au fost încă descoperite, a anunțat un purtător de cuvânt al forțelor ruse, relatează TASS.

„Explozia a avut loc în aer. Cu un grad ridicat de probabilitate, a fost vorba de o dronă. Cu toate acestea, nu putem fi siguri de acest lucru, deoarece încă nu au fost găsite fragmente”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Loud blasts heard in Kolomna in the Moscow region



Residents of the city said they heard explosions and saw smoke coming up from a bridge that connects Pisky station and Cherkizovohttps://t.co/UxV4fzHYvq pic.twitter.com/y4GIUbSmIG