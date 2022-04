Explozii în orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina

Guvernatorul regiunii, Viacheslav Gladkov, a transmis că un depozit de muniție, aflat într-un sat rus din regiunea Belgorod, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina, a explodat.

Gladkov a afirmat că s-a trezit la ora 3.35 dimineața și că în timp ce pregătea o postare pe rețelele de socializare a auzit şi alte explozii.

„Potrivit informațiilor preliminare, un depozit de muniții este în flăcări în apropierea satului Staraya Nelidovka. Nu au fost pagube la clădiri rezidențiale și la case. Nu au fost victime”, a transmis Gladkov.

Nu este clar cum a izbucnit incendiul, dar mai multe instalații militare din regiune au luat foc sau au explodat de la începutul războiului din Ucraina.

În acest context, autoritățile din regiunea rusă Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, au ridicat nivelul de securitate la cel de „pericol terorist” până la data de 10 mai, potrivit unui anunț publicat pe un site al guvernului local.

Statutul galben de securitate, care este în vigoare din 10 aprilie, este al doilea cel mai înalt nivel de alertă și înseamnă că autoritățile au informații care sugerează posibilitatea reală a unui act terorist, potrivit guvernului rus.

„According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka” – Governor of Russia’s Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

?https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2