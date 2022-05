„Acum treizeci de minute, m-am trezit cu două explozii puternice. Potrivit sediului operațional, nu există pagube sau distrugeri. Nu există victime”, a scris Gladkov pe canalul său de Telegram, în jurul orei locale 2:40.

Pe rețelele sociale, mai mulți oameni au publicat clipuri video care surprind sunetul unor avioane de luptă deasupra orașului Belgorod, precum și exploziile. The Guardian notează că nu a putut verifica independent informațiile.

Another video showing Jet Aircraft deploying Flares over the Western Russian city of Belgorod, Sonic Booms and possible Explosions have also been reportedly heard over the City tonight, something very strange is occurring. pic.twitter.com/09ZKf1Mnt1