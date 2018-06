La doar 17 ani, Aaron Philip are deja o poveste de viață impresionantă. S-a născut cu o boală care a lăsat-o într-un scaun cu rotile pentru restul zilelor ei, se identifică ca femeie transgender și este de culoare.

Lucruri care nu sunt “incluse”, în mod obișnuit, în lumea modei din zilele noastre. Și totuși Aaron a reușit nu doar să se integreze, ci și să strălucească într-un domeniu atât de exigent, potrivit metro.co.uk.

“Sincer, atunci când o să fiu descoperită de o agenție de modeling, s-a terminat pentru toată lumea. Este timpul diversității și al includerii,”, a scris tânărul model pe Twitter, postând și câteva imagini cu ea în scaunul cu rotile.

honestly when i get scouted/discovered by a modeling agency it's OVER for y'all! by y'all i mean the WORLD! it's real inclusivity/diversity hours folks, get into it! pic.twitter.com/58VOSafAm6

Într-un timp foarte scurt postarea a adunat 89.000 de mii de like-uri, fiind distribuită de mai mult de 24.000 de ori. Acest lucru se întâmpla în luna noiembrie a anului trecut.

Acum, Aaron a apărut în revista ASOS, a pozat pentru H&M și a fost prezentată în toată lumea, de la Paper Magazine, la Them.

me for @Refinery29 x @hm first Pride collection campaign by Charlotte Rutherford ???

this capsule collection celebrates equal love and everybody’s right to love who they want! the collection will be available in 148 US stores & select stores globally/online from 5.31.18 ❤️ pic.twitter.com/xT98WGuXCW

— aaron (@aaronphilipxo) 31 mai 2018