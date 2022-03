Cele mai mari fake-uri despre războiul din Ucraina, demontate de BBC. Imagini din filme și de la proteste, folosite pentru a răspândi ideea că războiul e o farsă

Unii internauți au început să răspândească afirmații potrivit cărora războiul este o păcăleală, o contrafacere a presei sau a fost exagerat de Occident ca amploare.

Un videoclip în care apar doi tineri, un bărbat și o femeie, cărora li s-a aplicat sânge fals pe față a strâns până acum milioane de vizualizări pe mai multe platforme online.

Videoclipul este distribuit ca presupusă dovadă că războiul din Ucraina este o farsă, iar victimele civile sunt de fapt „actori” – oameni angajați pentru a interpreta scenele unui atac.

Dar videoclipul nu are nicio legătură cu războiul. A fost filmat în 2020 pe platoul de producție al serialului TV ucrainean „Contamin”.

Actorul de sex masculin poate fi văzut în imaginile din culise postate pe Twitter în decembrie 2020.

Un videoclip în care apare un reporter de știri în fața mai multor saci de cadavre a devenit viral pe mai multe rețele sociale importante și a fost răspândit pe scară largă de conturile pro-Kremlin.

La aproximativ un minut după ce clipul începe, unul dintre sacii pentru cadavre începe să se miște, un bărbat scoate capul de sub el, iar un cameraman se apropie să filmeze.

Postările de pe rețelele de socializare susțin că videoclipul a fost filmat în Ucraina și demonstrează că războiul este fie o farsă, fie fabricat de „propaganda occidentală”.

Dar afirmațiile sunt false. Materialul video este de la un protest împotriva schimbărilor climatice care a avut la Viena la începutul lunii februarie, după cum a relatat ziarul austriac Osterreich. Organizată de activiștii asociației „Friday for Future”, scena sacilor pentru cadavre și-a propus să evidențieze pericolul emisiilor de carbon pentru viața oamenilor.

Același videoclip a fost distribuit luna trecută de mai multe grupuri care împărtășesc teoriile conspirației, care susțineau că imaginile suprind un actor, dar în altă criză. cea COVID-19.

O captură de ecran a unei emisiuni de la Fox News, care arată doi bărbați ucraineni ținând ceea ce par a fi arme de lemn, a devenit, de asemenea, virală.

Imaginea este adesea însoțită de narațiuni potrivit cărora războiul din Ucraina este o farsă, iar faptul că armele nu sunt reale dovedește acest lucru.

Filmarea datează de la jumătatea lunii februarie, înainte de începerea războiului. Imaginile au fost filmate în cadrul unui curs de pregătire ținut de batalionul de extremă-dreapta Azov pentru voluntarii civili din orașul ucrainean Harkov, dispuși să-și apere comunitățile și pe ei înșiși în cazul unei invazii ruse.

Un tweet fals – aparent de pe contul CNN verificat de Twitter – susține că celebrul actor american Steven Seagal, care are dublă cetățenie (rusă și americană), a fost văzut „în rândul forțelor speciale ruse” în apropierea Kievului, capitala Ucrainei.

Alături de utilizatorii obișnuiți, tweet-ul a fost preluat de conturi influente, care au un număr mare de urmăritori, inclusiv de gazda unui podcast din SUA, Joe Rogan, care l-a distribuit pe Instagram celor 14 milioane de persoane care îl urmăresc.

Doar că Steven Seagal nu luptă alături de forțele ruse în Ucraina, iar tweet-ul a fost probabil generat de unul dintre multiplele instrumente online gratuite care le permit utilizatorilor să creeze tweet-uri false – dar cu aspect autentic – din conturi verificate.

Actorul de filme de acțiune, acum în vârstă de 69 de ani, a declarat săptămâna trecută la Fox News că vede ambele țări ca fiind „o singură familie” și că speră într-o „rezolvare pozitivă, pașnică”.

CNN a precizat că imaginea a fost contrafăcută și că „nu a relatat niciodată așa ceva”, iar Joe Rogan și-a șters ulterior postarea de pe Instagram.

Un diplomat rus a distribuit mai multe capturi de ecran care relatează o poveste inventată despre un jurnalist ucis în Ucraina în timpul invaziei ruse.

„Cum să faceți un fake… colegi, atenție, principala bătălie nu este în Ucraina, este cu minciunile și fake-urile MSM”, a scris, pe Twitter, Dmitri Polyansky, ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, prin MSM acesta înțelegând „mainstream media”.

Postarea sa a fost însoțită de un tweet care susținea că CNN a relatat despre moartea jurnalistului „Bernie Gores” în Ucraina, după ce ar fi anunțat moartea aceluiași bărbat anul trecut, în Afganistan, atunci când talibanii au preluat controlul țării.

Dar capturile de ecran prezentate ca dovadă a contrafacerii provin din două conturi false CNN – ambele fiind între timp suspendate de Twitter. Iar bărbatul prezentat în imagini ca „Bernie Gores” este, de fapt, un YouTuber care se numește Jordie Jordan, aflat în viață.

Un reprezentant al CNN le-a spus agenților de verificare ai agenției Reuters că postările sunt „ficțiune absolută”.

Versiuni diferite ale unui videoclip în care apare o mulțime, care este rugată de un regizor să alerge și să țipe de frică, au strâns sute de mii de vizionări pe mai multe platforme online.

Se pretinde că videoclipul a fost „scos” din Ucraina, sugerându-se că unele dintre scene sunt inventate de presă.

Însă scena a fost de fapt filmată în Victoria Square din orașul Birmingham, în 2013, pentru filmul științifico-fantastic „Invasion Planet Earth”, care la acea vreme era intitulat „Kaleidoscope Man”.

Regizorul filmului, Simon Cox, a scris pe Twitter că a fost „șocat” să vădă că filmările lui „sunt folosite astfel”.

Thanks for sharing the truth about this – I’m the director of the film and was shocked to see my footage being used like this: https://t.co/20gIm2dUDt