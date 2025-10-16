Diane Keaton a decedat în urma unei pneumonii

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste și sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a decedat din cauza pneumoniei pe 11 octombrie”, se arată în comunicatul transmis revistei PEOPLE.

În aceeași declarație, familia actriței a vorbit despre valorile și pasiunile care au definit-o: „Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul comunității persoanelor fără adăpost, așa că orice donație în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost de animale ar fi un omagiu minunat și foarte apreciat adus ei”.

Moarte neașteptată și o suferință ascunsă de ochii lumii

Potrivit surselor citate de PEOPLE, starea de sănătate a lui Diane Keaton „s-a deteriorat foarte brusc, ceea ce a fost sfâșietor pentru toți cei care au iubit-o”. Moartea sa a fost „atât de neașteptată, mai ales pentru cineva cu atâta putere și spirit”, a spus o persoană apropiată familiei.

În ultimele luni, actrița a fost înconjurată doar de cei mai apropiați membri ai familiei. „Au ales să păstreze lucrurile foarte private. Nici măcar prietenii ei de multă vreme nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”, a mai spus sursa.

Familia a cerut presei să respecte intimitatea în aceste momente de mare durere.

O carieră legendară: de la „Nașul” la „Annie Hall”

Diane Keaton s-a născut în Los Angeles, în 1946, sub numele de Diane Hall. A devenit cunoscută în anii 1970 datorită rolului său din „Nașul”, dar și colaborărilor cu regizorul Woody Allen. În 1977, a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță datorită interpretării memorabile din filmul „Annie Hall”, devenit între timp un clasic al cinematografiei americane.

Cariera ei a fost marcată de numeroase filme de succes, printre care „Clubul primelor soții”, colaborările cu regizoarea Nancy Meyers și franciza „Clubul cărții”. A jucat și în „The Family Stone”, „Because I Said So”, „Finding Dory” și „Poms”.

Regizoare, producătoare și o mamă devotată

Pe lângă cariera de actriță, Diane Keaton a fost și regizoare. A realizat documentarul Heaven (1987), filmul Hanging Up (2000) și un episod din celebra serie Twin Peaks. În 2016, a avut o apariție rară la televiziune, într-un rol principal în miniseria HBO „The Young Pope”, alături de Jude Law.

Diane Keaton a fost mamă a doi copii adoptați: Dexter, în 1996, și Duke, în 2001. Actrița nu s-a căsătorit niciodată, lucru despre care vorbea deschis și cu umor.

„Astăzi mă gândeam că sunt singura din generația mea de actrițe care a fost femeie singură toată viața”, declara ea pentru PEOPLE în 2019. „Mă bucur foarte mult că nu m-am căsătorit. Sunt o ciudată. Îmi amintesc că, în liceu, un tip a venit la mine și mi-a spus: «Într-o zi vei fi o soție bună». Și m-am gândit: «Nu vreau să fiu soție. Nu»”.

Diane Keaton a fost cunoscută pentru modestia și discreția cu care și-a trăit viața, departe de scandaluri și expunere excesivă. A preferat mereu să lase filmele să vorbească pentru ea.

„A fost o femeie cu o energie incredibilă, o artistă completă și un suflet cald. Moartea ei lasă un gol uriaș la Hollywood”, a spus o sursă apropiată familiei pentru PEOPLE.

