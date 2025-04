Agustin Escobar, alături de soția sa, Merce Camprubi Montal, și cei trei copii ai lor — în vârstă de 4, 5 și 11 ani — au murit joi, alături de un pilot neidentificat, în momentul în care elicopterul s-a prăbușit în apele tulburi ale râului Hudson.

Familia șefului Siemens din Spania tocmai sosise în New York din Barcelona, Spania, pentru a sărbători aniversarea unuia dintre copii.

După ce au ajuns în oraș, familia a decis să-și petreacă prima zi vizitând Manhattanul, alegând o excursie panoramică cu elicopterul deasupra Statuii Libertății.

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa

