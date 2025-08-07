„Prima conferință pe țară” a studenților

Potrivit imaginilor, titrate „Reportaj din țară”, la Casa de Cultură a Studenților din București se desfășura „prima conferință pe țară” a studenților din Republica Populară Română.

Republica Populară Română e numele oficial purtat de statul român de la abdicarea forțată a regelui Mihai I, pe 30 decembrie 1947, până la adoptarea Constituției din 1965, care proclama Republica Socialistă România (RSR), la 21 august 1965.

Iar în cadrul evenimentului, „tovarășul Ion Iliescu a prezentat raportul Comitetului de Organizare pentru asociațiile studențești din RPR”.

Iliescu apare la pupitru, dar și în alte cadre în care aplaudă cu frenezie.

„Partidul și guvernul salută noile succese ale cetății științei pentru cucerirea patriei”

De asemenea, a luat cuvântul Miron Constantinescu (n. 1917 – d. 1974), atunci vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare.

Demnitarul comunist „a prezentat salutul Comitetului Central al Partidului și al Consiliului de Miniștri”, transmițând că „partidul și guvernul salută noile succese ale cetății științei pentru cucerirea patriei”.

Fostul președinte al României a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, din 10 iunie, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ion Iliescu are parte de funeralii de stat, care au declanșat un scandal politic între PSD și USR. Cei care au vrut să aducă un ultim omagiu s-au recules, ieri, în fața sicriului depus în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni.

Programul funeraliilor

Guvernul a declarat ziua de 7 august 2025 zi de doliu național.

10.10 – Ceremonia gărzii la catafalc

10.16 – Ridicarea sicriului și deplasarea către Biserica Palatului Cotroceni; Traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină. Onoruri militare și intonarea Imnului Național

10.30-11:30 – Slujba religioasă de înmormântare

11.35 – Plecarea cortegiului funerar către Cimitirul Militar Ghencea III; Traseu: Biserica Cotroceni – Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari – Bd. Eroilor – Str. Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Str. Răzoare – Drumul Sării – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei.

Sicriul va fi așezat pe un afet. Vor fi prezentate onoruri militare. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a celor apropiați.

Ion Iliescu a fost o figură marcantă a tranziției postcomuniste din România și a condus țara în calitate de președinte în perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004.

