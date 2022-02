„Suntem foarte aproape! Reducerea CAS cu 5% și TVA general cu 2%. Bani în buzunarele românilor acum. Prețuri mai mici acum”, a scris Florin Cîțu pe Instagram. Liderul PNL a folosit drept coloană sonoră melodia „Man on a mission”, a formației Oh the Larceny, care conține versurile „Sunt un om într-o misiune/Nu-mi trebuie permisiune”.

În acest context, gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că „eu nu știu ce e în capul omului ăstuia, în capul lui Cîțu”.

„Nu am știut niciodată. M-am gândit tot timpul la măsurile economice. Cum gândește din punct de vedere economic, fiind prim-ministru și așa mai departe, dar nu pot să știu, nu mi-am dat seama niciodată ce e în capul lui așa, ca om”, a adăugat el.

Cristian Tudor Popescu a atras atenția că „este a n-a oară” când fostul premier Florin Cîțu „vine cu niște ieșiri de un prost gust desăvârșit”. „Un bâlcism cu care ce crede? În clipa în care pune melodia aia, «sunt un om în misiune», ce crede el?”, a precizat CTP.

Oamenii care se uită la televizor ce cred în clipa când aud melodia asta rock pusă acolo? «Domne, dumneata îți bați joc de joi», nu? CTP, despre Florin Cîțu:

„Cum poți să faci bancurile astea grotești într-o astfel de situație? Asta ține de interiorul domnului Cîțu”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

