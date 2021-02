„Abuzurile au început de la 12 ani. Se întâmplau în cantonament. Antrenorul te chema la el în cameră și te punea să te dezbraci. Dacă nu voiai zicea: «Mâine te duci acasă, te întorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine să îți ia apărarea? Tot cu el ținea lumea”, a povestit Mariana Cetiner.

Abuzurile, la care spune că erau supuse și alte colege, au continuat.

„S-a întâmplat până am rămas gravidă. A trebuit să avortez la 5 luni și era să mor. Aveam 12-13 ani. A fost greu, cumplit! Nu știu dacă antrenorul mai trăiește. S-a sesizat lumea, dar s-a șters tot. Când nu ai mama sau tată, dracul e al tău. A fost grea viața”, a spus fosta handbalistă

Nu am avut mamă și tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută și violată. Am născut cum am născut, a murit copilul ăla. Da, la casa de copii! Și de antrenor am fost violată, da, de Niță Grigore

Mariana Cetiner: