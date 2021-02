Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici este trezorierul Federației de Rugby. „O funcție onorifică, doar ajut. Urmează să mă angajez la privat”

Federația Română de Rugby a anunțat faptul că a avut loc Adunarea Generală pentru alegerea conducerii pe următorii patru ani. Aici, alături de președintele Alin Petrache și cei trei vicepreședinți, apare și Eugen Orlando Teodorovici, ca trezorier.

„Am onoarea și plăcerea să fiu parte a acestei echipe și e adevărat că m-am alăturat pe partea de chestiuni financiare. Mă leagă multe lucruri de acest sport, în special un proiect de lege depus acum un an, în care propuneam Parlamentului României să înapoieze federației terenul de sub stadionul de rugby renovat astăzi”, a declarat Eugen Orlando Teodorovici pentru Libertatea.

Fostul ministrul de finanțe a afirmat că nu este plătit de Federația de Rugby, iar faptul că a devenit trezorier e „o chestiune de suflet”.

Eugen Teodorovici, care a lucrat până acum doar în instituții ale statului, cum nota publicația Newsweek, a mai spus că urmează să se angajeze la o companie privată.

Da, intru în privat, nu vă spun unde, las presa și pe cei interesați să afle și să se uite inclusiv la finalul anului fiscal să vadă care a fost cifra de afaceri în compania sau companiile în care am să intru. Le voi demonstra celor care spun că nu am lucrat în privat nicio zi că am să fiu mai bun decât au fost ei.

Eugen Teodorovici, pentru Libertatea: