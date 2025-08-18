Pompierii au intervenit în șapte județe afectate de furtuni

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că duminică seară au avut loc intervenții în zece localități din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Harghita și Sibiu.

Echipele de salvatori au acționat pentru evacuarea apei din locuințe și curți, degajarea copacilor prăbușiți și stingerea unui incendiu produs de un fulger.

Mai exact, pompierii au intervenit pentru a evacua apa din trei case, șase curți, trei beciuri, o anexă gospodărească și de pe trei străzi, precum și pentru degajarea a cinci copaci prăbușiți.

Numeroase avertizări meteo de vijelii, ploi torențiale și grindină au fost emise, duminică, 17 august, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Asta în timp ce alte județe s-au aflat sub cod galben de caniculă.



Incendiu în Alba, după ce fulgerul a lovit o anexă

În localitatea Fericet (Alba), un fulger a aprins o anexă gospodărească.

Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă, iar din fericire nu au fost înregistrate victime.

Ploile torențiale au provocat inundații în opt gospodării din municipiul Hunedoara și patru din orașul Vulcan.

De asemenea, un copac a căzut pe drumul județean DJ 706A, în localitatea Bretea Mureșană, blocând temporar circulația rutieră pe ambele sensuri. Arborele a fost îndepărtat de pe carosabil, iar circulația a revenit la normal.

Avertizări hidrologice și meteorologice în Hunedoara

Autoritățile monitorizează permanent râurile din bazinele hidrografice ale județului Hunedoara, aflate sub cod portocaliu de viituri.

Zonele Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța au fost duminică după-amiază sub avertizare Cod roșu de averse torențiale, vijelii și grindină.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a suplimentat echipajele de intervenție la subunitățile din Petroșani, Hunedoara, Deva și Ilia.

Peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita

Furtunile au produs avarii majore la rețeaua electrică din județul Harghita.

Aproximativ 2.200 de utilizatori din Gălăuțaș, Bilbor, Sărmaș și municipiul Toplița au rămas fără energie electrică după ce 30 de posturi de transformare au fost avariate.

Specialiștii intervin pentru repunerea în funcțiune a rețelei.

Coduri portocalii și galbene de vreme severă

Județele afectate se află sub cod portocaliu de ploi, descărcări electrice și vânt puternic.

Hidrologii au emis avertizări pentru viituri pe râul Bistricioara (cod portocaliu) și depășiri de cote pe Trotuș, Mureș, Olt, Târnave și Homorod (cod galben).

Pentru populație a fost transmis duminică și mesaje RO-ALERT, în vederea prevenirii riscurilor.

De altfel, conform celor mai recente date de la ANM, vremea se răcește în majoritatea regiunilor României și a fost emis un cod galben de precipitații și furtuni.

