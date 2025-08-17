Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă

Cod galben de caniculă în 5 județe și în municipiul București

Potrivit ANM, astăzi, 17 august, între orele 12.00 și 21.00, este valabilă o avertizare meteo de tip cod galben de caniculă.

În județele Dolj, Gorj, Teleorman, Giurgiu și Ilfov, dar și în municipiul București, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă, 17 august 2025

Cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale

O altă avertizare meteo de la ANM este de cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale și este valabilă, duminică, între orele 14.00 și 21.00.

„În județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava,

Neamț și Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, avertizează meteorologii.

Totodată, tot duminică, 17 august, între orele 12.00 și 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică.

„În Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și la munte vor fi perioade cu

instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Harta județelor afectate de codul portocaliu și cel galben de ploi, descărcări electrice și grindină, 17-august 2025



Cod portocaliu de averse în cinci județe

O altă avertizare meteo de la ANM este de timp portocaliu de vreme extremă și este valabilă de duminică, 17 august, de la ora 21.00 până luni, 18 august, la ora 10.00.

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

De asemenea, o avertizare meteo cod galben de istabilitate atmosferică este valabilă tot de duminică, 17 august, de la ora 21.00, până luni, 18 august, la ora 10.00.

„În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate

atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.

Harta județelor afectate de codul portocaliu și cel galben de averse, descărcări electrice și grindină, 17-18 august 2025



Cod galben de furtună și ploi torențiale

De asemenea, ANM a mai lansat o avertizare de tip cod galben de furtună, valabilă luni, 18 august, între orele 12.00 și 23.00.

„În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali vor fi

perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm)”, a anunțat ANM.

În plus, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi, descărcări electrice și grindină, 18 august 2025



Cum va fi vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru intervalul 17 august 2025, ora 12.00 – 18 august 2025, ora 23.00, pentru București.

În intervalul duminică, 17 august, ora 12.00 – luni, 18 august, ora 10.00, vremea va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală

(ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade.

Luni, 18 august, în intervalul 10.00 – 23.00, în Capitală, alorile termice vor scădea ușor, iar vremea fi călduroasă.

Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade.

Ce înseamnă codul galben emis de ANM

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.







