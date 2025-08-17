Cod galben de caniculă în 5 județe și în municipiul București

Potrivit ANM, astăzi, 17 august, între orele 12.00 și 21.00, este valabilă o avertizare meteo de tip cod galben de caniculă.

În județele Dolj, Gorj, Teleorman, Giurgiu și Ilfov, dar și în municipiul București, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
Harta județelor afectate de codul galben de caniculă, 17 august 2025

Cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale

O altă avertizare meteo de la ANM este de cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale și este valabilă, duminică, între orele 14.00 și 21.00.

„În județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava,
Neamț și Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, avertizează meteorologii.

Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre
Recomandări
Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Totodată, tot duminică, 17 august, între orele 12.00 și 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică.

„În Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și la munte vor fi perioade cu
instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
Harta județelor afectate de codul portocaliu și cel galben de ploi, descărcări electrice și grindină, 17-august 2025

Cod portocaliu de averse în cinci județe

O altă avertizare meteo de la ANM este de timp portocaliu de vreme extremă și este valabilă de duminică, 17 august, de la ora 21.00 până luni, 18 august, la ora 10.00.

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

De asemenea, o avertizare meteo cod galben de istabilitate atmosferică este valabilă tot de duminică, 17 august, de la ora 21.00, până luni, 18 august, la ora 10.00.

„În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate
atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.

Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
Harta județelor afectate de codul portocaliu și cel galben de averse, descărcări electrice și grindină, 17-18 august 2025

Cod galben de furtună și ploi torențiale

De asemenea, ANM a mai lansat o avertizare de tip cod galben de furtună, valabilă luni, 18 august, între orele 12.00 și 23.00.

„În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali vor fi
perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm)”, a anunțat ANM.

Bărbatul care a murit în stațiunea Jupiter credea că fiul său are nevoie de ajutor: „Copilul lui era pe șezlong”
Recomandări
Bărbatul care a murit în stațiunea Jupiter credea că fiul său are nevoie de ajutor: „Copilul lui era pe șezlong”

În plus, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
Harta județelor afectate de codul galben de ploi, descărcări electrice și grindină, 18 august 2025

Cum va fi vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru intervalul 17 august 2025, ora 12.00 – 18 august 2025, ora 23.00, pentru București.

În intervalul duminică, 17 august, ora 12.00 – luni, 18 august, ora 10.00, vremea va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală
(ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade.

Luni, 18 august, în intervalul 10.00 – 23.00, în Capitală, alorile termice vor scădea ușor, iar vremea fi călduroasă.

Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade.

Ce înseamnă codul galben emis de ANM

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O femeie din Craiova a rămas fără mașină, laptop și telefon după ce a mers la o întâlnire cu un bărbat cunoscut pe internet

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
gsp
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
GSP.RO
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
GSP.RO
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
Parteneri
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Libertateapentrufemei.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Pacienții vor putea reclama cazurile în care au fost trimiși abuziv de la un spital public la un cabinet privat. Ministrul Sănătății: „Practică inacceptabilă”
Știri România 11:33
Pacienții vor putea reclama cazurile în care au fost trimiși abuziv de la un spital public la un cabinet privat. Ministrul Sănătății: „Practică inacceptabilă”
Trendul care a înlocuit ciocolata Dubai: prăjiturile în formă de fructe au luat cu asalt cofetăriile din România
Știri România 10:09
Trendul care a înlocuit ciocolata Dubai: prăjiturile în formă de fructe au luat cu asalt cofetăriile din România
Parteneri
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Adevarul.ro
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Victor Slav, în vacanță împreună cu Sofia, fetița lui și a Biancăi Drăgușanu, dar și cu Selina, actuala iubită. Ce destinație au ales
Stiri Mondene 12:13
Victor Slav, în vacanță împreună cu Sofia, fetița lui și a Biancăi Drăgușanu, dar și cu Selina, actuala iubită. Ce destinație au ales
Mesajul dureros transmis de Mihaela Rădulescu la o lună după ce iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit. „Eram fericiți nu doar pe Instagram”
Stiri Mondene 11:01
Mesajul dureros transmis de Mihaela Rădulescu la o lună după ce iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit. „Eram fericiți nu doar pe Instagram”
Parteneri
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Elle.ro
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
ObservatorNews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Libertateapentrufemei.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Parteneri
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
GSP.ro
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Mediafax.ro
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
StirileKanalD.ro
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Wowbiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Wowbiz.ro
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Elena Udrea și familia, la un pas de tragedie. Un urs i-a atacat în timp ce erau în vacanță, la Sinaia
StirileKanalD.ro
Elena Udrea și familia, la un pas de tragedie. Un urs i-a atacat în timp ce erau în vacanță, la Sinaia
Sfârșit crunt pentru un tânăr de 18 ani din Dolj. A murit în timp ce încerca să repare un televizor
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru un tânăr de 18 ani din Dolj. A murit în timp ce încerca să repare un televizor

Politic

Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Politică 08:41
Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au uitat la meci: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!”
Fanatik.ro
Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au uitat la meci: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!”
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii