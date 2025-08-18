Cod galben de precipitații și furtuni

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza sunt așteptate înnorări temporare. Acestea vor fi însoțite de averse și descărcări electrice, în special în Oltenia, Transilvania și Muntenia.

Ploile pot deveni torențiale în unele zone. ANM avertizează: „cantitățile de apă vor putea atinge local 20–30 l/mp și, izolat, chiar peste 40 l/mp”. În sud există riscul de grindină și vijelii.

Vânt cu rafale de până la 70 km/h și ceață

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în vest, sud și sud-est. Rafalele pot atinge 50-70 km/h în aceste regiuni.

Temperaturile minime vor varia între 8 și 18 grade Celsius, fiind mai ridicate pe litoral și în Delta Dunării. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

Prognoza pentru București

În Capitală, temperaturile vor scădea ușor, dar vremea va rămâne călduroasă. Sunt așteptate maxime între 30 și 32 de grade Celsius și minime între 15 și 17 grade.

Cerul va fi variabil, cu posibilitate de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat.

Vremea se încălzește săptămâna viitoare

ANM anunță o încălzire semnificativă în aproape toată țara săptămâna viitoare. Cele mai mari creșteri de temperatură sunt așteptate în regiunile vestice și sud-vestice.

În est și sud-est, cantitățile de precipitații vor rămâne la niveluri normale pentru sfârșitul lunii august.

