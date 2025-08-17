Cod portocaliu de ploi torențiale în Arad, Bihor, Timiș, Vâlcea, Harghita, Bistrița-Năsăud și Maramureș

Potrivit ANM, astăzi, 17 august 2025, între orele 14.00 și 15.00, este valabilă o avertizare meteo de tip cod portocaliu de ploi torențiale.

În județele Arad și Bihor vor fi averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

Localitățile vizate sunt Pecica, Secusigiu, Felnac, Iratoșu, Zădăreni, Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, în județul Arad, Pietroasa, Vașcău, Câmpani, Cărpinet, Nucet, Criștioru de Jos plus zona de munte de peste 1800 metri, în județul Bihor.

Un alt cod portocaliu de averse, de duminică de la ora 14.10 la 15.00, este valabil pentru județul Vâlcea, în localitățile Boișoara, Voineasa și Titești, dar și pentru Borșa, în județul Maramureș, între orele 13.20 și 14.15 și pentru Orțișoara, Pișchia, Mașloc, Fibiș, în județul Timiș, între orele 12.50 și 13.50.

Aici, se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină de dimensiuni mici (1-2 cm).

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Tot sub cod portocaliu de ploi torențiale se vor afla astăzi, între orele 14.25 -15.30, localitățile Praid, Corund, Zetea și Vărșag, din județul Harghita, dar și Sângeorz-Băi, Rodna și Parva, din județul Bistrița-Năsăud.

În aceste localități se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h) și grindină de dimensiuni mici sau medii.

Cod galben de averse în Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin

Totodată, ANM a lansat mai multe avertizări cod galben de averse torențiale și furtuni, pentru localități din județele Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin.

Este vorba despre Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Zimandu Nou, Șimand, Șagu, Semlac, Fântânele, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Pilu, Dorobanți, Frumușeni, Sântana, Chișineu-Criș, Șimand, Sintea Mare, Zărand, Olari (județul Arad), Deta, Gătaia, Jamu Mare, Denta, Banloc, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Variaș, Periam, Sânpetru Mare (județul Timiș), Avram Iancu (județul Bihor), Berzovia, Măureni, Doclin (județul Caraș-Severin).

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

În aceste localități se vor înregistra local averse care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE