Imagini în direct de la funeraliile lui Diego Maradona. Fanii s-au îmbrâncit cu polițiștii

Imagini în direct din Buenos Aires:

A fost o zi tristă la Buenos Aires, prima dintre cele trei zile de doliu național declarate după moartea lui Dieguito.

Zeci de mii de oameni au vrut să fie prezenți la căpătâiul lui Diego pentru a-i aduce un ultim omagiu la Casa Rosada, palatul prezidenţial din Buenos Aires, unde a avut loc loc priveghiul. La un moment dat, coada era de trei kilometri, a scris Ole.

Poliția a trebuit să intervină pentru a-i dispersa pe cei care s-au înghesuit la coada din Plaza de Mayo. N-au lipsit incidentele: fanii s-au călcat în picioare să ajungă lângă „Butoiașul atomic”, iar forțele de ordine au încercat să restabilească ordinea.

Esto está pasando ahora en la despedida del Diego. Muchísimo dolor. #diegomaradona #DiegoEterno pic.twitter.com/OHqh65VM0G — Mica Cannataro ? (@MicaCannataro) November 26, 2020

Fans have been paying their final respects to Diego Maradona in Buenos Aires.



A million people are expected to visit his coffin which is on public display at Casa Rosada. pic.twitter.com/i7Q9o86WWU — Match of the Day (@BBCMOTD) November 26, 2020

Au fost și scene emoționante, cu fani îmbrățișați de la rivalele Boca și River.

Diego Maradona has brought these Boca Juniors and River Plate fans together ❤️ pic.twitter.com/lnrm7U5Ph8 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020

Conform Ole, Maradona va fi înmormântat la cimitirul Bella Vista, 35 de kilometri de centrul capitalei Buenos Aires. Tot acolo sunt îngropați și părinții fostului mare fotbalist, Doña Tota și Don Diego. Doar câțiva membri ai familiei vor participa la ceremonia funerară.

Dorința de a-l înmormânta pe Maradona joi a aparținut familiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Foto: Clarin, EPA

Citeşte şi:

Acuzații grave după decesul lui Diego Maradona: „Timp de 12 ore, nu a avut parte de atenția și controlul personalului medical. Ambulanţei i-a luat mai mult de o jumătate de oră pentru a ajunge”

Maradona ne-a lăsat moștenire o lecție uitată de mulți: politica e pentru toți, e ca fotbalul

Decesul lui Maradona a generat o confuzie uriașă pe Twitter. Fanii au crezut că a murit Madonna. „Dislexia a ucis-o pe regina popului”

PARTENERI - GSP.RO „Maradona nu trebuie căinat, ci condamnat!” » Radu Naum, drastic: „Ce e în neregulă cu lumea care îl plânge ipocrit pe acest 'oț?”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Ce urma să o OBLIGE Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu să facă. Fosta lui soție a spus tot, tot ce plănuia proxenetul

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2020. Scorpionii au parte de reușite care îi încântă și le confirmă anumite convingeri

Știrileprotv.ro Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp