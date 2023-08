Administratorii British Museum au fost îngrijorați să afle, la începutul acestui an, că mai multe obiecte din colecțiile muzeului au dispărut.

George Osborne, preşedintele muzeului, a dat asigurări că „găsirea pieselor furate” reprezintă o prioritate și că au fost luate măsuri concrete.

Am luat legătura cu poliţia, am impus măsuri de urgenţă pentru întărirea securităţii, am deschis o anchetă independentă pentru a afla ce s-a întâmplat, ne-am învăţat lecţia şi am făcut uz de toate puterile disciplinare de care dispunem în ceea ce priveşte persoana pe care o considerăm responsabilă.

George Osborne, președintele British Museum: