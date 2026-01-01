Construită în vremea lui Carol I

Reporterul Libertatea a mers la Gara Regală Curtea de Argeș în ultimele zile din 2025 pentru a vedea care este stadiul lucrărilor la ora actuală. 

Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Gara Regală Curtea de Argeș. Foto: Denis Grigorescu

O bijuterie arhitectonică din secolul al XIX-lea, construită în mai puțin de un an în vremea regelui Carol I, Gara Regală Curtea de Argeș a fost uitată complet după decembrie 1989 şi lăsată de autorități, în frunte cu Ministerul Transporturilor, să ajungă într-o stare acută de degradare. 

Zona adiacentă gării, inclusiv șinele de cale ferată năpădite de buruieni, indică un sentiment acut de părăsire. Liniștea de pe peron este apăsătoare, rar întreruptă de vreun zgomot accidental. 

Deși înconjurată de schele și cu tencuiala pe cale de dispariție în multe zone, Gara Regală Curtea de Argeș și-a păstrat frumusețea de odinioară, asemenea unei doamne ajunse la senectute, dar căreia ridurile nu i-au știrbit farmecul.

Nicio mișcare în spatele schelelor montate pe exterior

Până acum, firma angajată pentru a efectua reabilitarea a desfăcut placajele interioare din gips-carton, a început repararea tencuielilor, iar instalațiile electrice și cele sanitare au fost îndepărtate și dezafectate. 

Au fost, de asemenea, realizate elementele lipsă de preluare a apelor pluviale și se lucrează la replicarea pieselor de pardoseală din ceramică ce s-au pierdut de-a lungul timpului.

Valoarea investiţiei este de 11 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. 

Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Gara Regală Curtea de Argeș. Foto: Denis Grigorescu

Pe exterior însă, în afara faptului că toți pereții sunt acoperiți de schele, nu s-a făcut absolut nimic de când au început lucrările de restaurare. Zidurile sunt la fel de afectate de patina timpului și a întârzierii lucrărilor de reparații.

După cum au declarat reprezentanții CFR pentru Libertatea, stadiul procentual al lucrărilor executate în cadrul proiectului de reabilitare a Gării Regale Curtea de Argeș este în prezent de aproximativ 33%. Avansul lucrărilor este sub cel normal din cauza descoperirii unor elemente artistice deosebite pe pereții clădirii, fapt care necesită găsirea de soluții adecvate pentru restaurarea și/sau conservarea acelor elemente artistice. 

Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Gara Regală Curtea de Argeș. Foto: Denis Grigorescu

„Există întârzieri față de graficul asumat prin contract, survenite din cauza descoperirii și relevării în cadrul cercetărilor și testelor stratigrafice a unor elemente artistice la zugrăvelile aplicate pereților și tavanelor Gării Regale Curtea de Argeș. În acest context este necesară întocmirea, de către un proiectant atestat de Ministerul Culturii, a unui proiect și obținerea ulterioară a avizului comisiei tehnice de specialitate a Ministerului Culturii în vederea avizării metodei de conservare sau restaurare. Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova va efectua demersurile necesare pentru achiziția serviciului de proiectare”, spun reprezentanții CFR.

Lucrările deja întârziate au început cu o întârziere

Dacă s-ar fi respectat toți termenii din contract, Gara Regală Curtea de Argeș ar fi trebuit să fie reabilitată integral până în vara anului 2026. Asta în contextul în care, în martie 2023, se semna contractul pentru reabilitarea Gării Regale Curtea de Argeș, iar reprezentanții CFR Infrastructură anunțau că lucrările efective vor începe în primăvara lui 2024, termenul de execuție fiind de 24 de luni. 

Numai că lucrările au început în octombrie 2024, cu o întârziere de șase luni din cauza numeroaselor blocaje birocratice. Termenul de execuție a fost mărit, de asemenea, ajungând de la 24 la 36 de luni, așa cum scrie pe panoul metalic montat la intrarea pe șantier. În varianta optimistă, restaurarea Gării Regale Curtea de Argeș va fi finalizată în octombrie 2027. 

Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Gara Regală Curtea de Argeș. Foto: Denis Grigorescu

Planurile Gării, realizate de un arhitect francez faimos

Gara, aflată la mai puțin de 150 de kilometri de București, a fost inaugurată acum peste 127 de ani, mai exact pe 27 noiembrie 1898, dată la care a fost inaugurată calea ferată Piteşti – Curtea de Argeş.

Cu excepţia regelui Carol al II-lea, al cărui sicriu a fost adus în februarie 2003 cu un vehicul militar, toţi suveranii înmormântaţi în necropola regală de la Mănăstirea Curtea de Argeş au fost transportaţi cu trenul.

Planurile Gării Regale Curtea de Argeș au fost concepute de celebrul arhitect francez André Lecomte du Noüy, cel care a restaurat şi Mănăstirea Curtea de Argeş. De altfel, marele arhitect este înmormântat chiar la Curtea de Argeș, la mică distanță de mormântul fostului prim-ministru Armand Călinescu.

Construcţia Gării Regale Curtea de Argeș a fost finalizată în mai puţin de un an, costurile ridicându-se la vremea respectivă la 7,8 milioane lei aur. Acum, restaurarea gării costă 11 milioane de lei fără TVA.

