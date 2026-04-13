Acum, creșterea prețurilor la carburanți, cauzată de conflictul din Iran, determină tot mai mulți șoferi să ia în considerare achiziția unei mașini electrice, potrivit unei analize publicate de Blick, parte a grupului Ringier.

Pierderi masive pentru giganții auto

Istoria ne arată că deciziile pripite, luate în fața unor crize imprevizibile, pot avea efecte dezastruoase. În Europa, este imperativă reducerea dependenței de combustibilii fosili, dar această tranziție trebuie să fie graduală, fără a provoca o dezindustrializare care ar putea afecta prosperitatea economică. După cum subliniază jurnaliștii de la Blick, prosperitatea este esențială pentru a susține cererea de vehicule noi, fie ele electrice sau pe combustie.

O privire asupra declarațiilor financiare recente ale marilor producători auto arată amploarea problemelor. General Motors a înregistrat pierderi de 6 miliarde de dolari, Ford – 19,5 miliarde, Stellantis – 26,5 miliarde, iar Honda – 15,7 miliarde. Porsche a raportat un minus de 4,7 miliarde de euro. În total, pierderile depășesc 73 de miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu costurile misiunii lunare americane Artemis 2.

Mai mult, giganți precum grupul VW și Mercedes au suportat scăderi de profituri, deoarece producția de motoare cu combustie internă continuă să subvenționeze dezvoltarea mașinilor electrice. În contrast, Toyota și BMW, care au optat pentru strategii mai diversificate, au evitat astfel de pierderi masive.

Bătălia cu competitorii chinezi

Politicile internaționale au influențat semnificativ direcția industriei auto. Eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice în Statele Unite, inițiată de Donald Trump, a complicat și mai mult situația producătorilor europeni, care acum trebuie să concureze cu avantajul competitiv al Chinei. UE a fost atrasă de China pe un teren nefavorabil, unde domină datorită accesului la materii prime și electricitate ieftină.

Merită menționat că marile salturi tehnologice ale omenirii, de la automobil la internet, nu au necesitat măsuri guvernamentale restrictive pentru a se impune pe piață. Exemplul dat de cei de la Blick aici este unul destul de amuzant, jurnaliștii elvețieni arătând că automobilele nu au avut nevoie de o taxă pe cai pentru a înlocui trăsurile.

Deși incertitudinile rămân, perspectivele pentru electromobilitate devin tot mai promițătoare. Prețurile mașinilor electrice sunt în scădere, iar infrastructura pentru încărcare continuă să se dezvolte. Totuși, modelul economic al acestora trebuie să devină sustenabil pe termen lung, iar fiabilitatea bateriilor peste pragul de 300.000 km rămâne o provocare.

Avantajele financiare depind de circumstanțele individuale. De exemplu, proprietarii de case cu panouri solare se bucură de costuri mai mici pentru încărcare, comparativ cu cei care sunt nevoiți să depindă exclusiv de infrastructura publică. În acest context, deschiderea tehnologică și diversitatea ofertelor vor reprezenta cheia supraviețuirii producătorilor auto în anii următori.

