„Fii atent cum iei înapoi banii de la Ursula!”

Simion a ținut să clarifice poziția sa în fața criticilor venite de la Budapesta, într-un moment de maximă tensiune electorală.

După ce l-a felicitat pentru victoria în alegeri, președintele AUR a negat acuzațiile de șovinism printr-o aluzie la un moment viral din tabăra maghiară. „Nu am talentul lui Zsolt”, a punctat Simion, referindu-se la dansul lui Zsolt Hegedűs (propus pentru portofoliul Sănătății la Budapesta), respingând astfel ideea că ar fi „dansat pe mormintele” poporului maghiar.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte – nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj în limba engleză, postat pe rețeaua X.

Congrats, Peter Magyar. Glad that you had FairPlay elections — we lack this in 🇷🇴.

For the record: Ive never danced on your peoples graves, I dont have Zsolts moves.

We both are marathon lads, so a friendly advice:

Keep an 👁️ on taking your countrys money from Ursula! pic.twitter.com/rb4uFC7k59 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) April 14, 2026

„Asta a fost considerată o trădare”

Întrebat despre motivele atacului său, liderul maghiar a punctat că anumite gesturi făcute de Simion de-a lungul timpului sunt de neiertat și reprezintă o jignire directă la adresa memoriei istorice a poporului maghiar, potrivit Observator News.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la Președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orban a făcut acest lucru”, a spus Peter Magyar.

Mai mult, Magyar a dat detalii explozive despre amploarea mobilizării prin care liderul de la Budapesta l-ar fi propulsat pe Simion în cursa electorală.

„Nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania despre un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a spus noul lider maghiar.

Peter Magyar este omul care l-a eliminat de la putere în Ungaria pe Viktor Orban. O analiză realizată de The Washington Post indica încă de acum câteva zile faptul că liderul opoziției avea șanse reale să pună capăt guvernării actuale. Și sondajele confirmau o răsturnare de situație istorică: fostul aliat din Fidesz îl devansase considerabil pe premier, devenind cel mai redutabil adversar din cariera acestuia.



