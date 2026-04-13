Liderul AUR a scris exact 13 cuvinte, încercând să mențină o linie diplomatică: Viktor Orban lost the Hungarian elections. How will the the future look like?(Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?)

Viktor Orban lost the Hungarian elections. How will the the future look like? — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) April 12, 2026

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

O eră s-a încheiat la Budapesta. Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban a ajuns la final, după ce acesta și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului Peter Magyar la alegerile din Ungaria. Magyar este pe cale să obțină 138 de mandate în parlamentul cu 199 de locuri – o supermajoritate care îi va oferi puteri extinse pentru a reforma țara, scrie Politico.







