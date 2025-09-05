Motivele invocate de Comisia Europeană

După o săptămână de tergiversări și ignorând amenințările lui Donald Trump, Comisia Europeană a anunțat vineri că va aplica o amendă de 2,95 miliarde de euro companiei Google. Executivul european a considerat că gigantul american din domeniul tehnologiei a abuzat de poziția sa dominantă în sectorul publicității online.

Această sancțiune, denumită Adtech, pe care Google a anunțat imediat că o va contesta, era foarte așteptată. Comisia amenințase în 2023 că va cere separarea unei părți din activitățile grupului în acest domeniu al publicității online, ceea ce nu a decis în cele din urmă să facă în acest stadiu.

Trump a atacat vehement UE pe tema reglementării sectorului tehnologic

Anunțarea acestei sancțiuni împotriva gigantului american a fost amânată la începutul săptămânii, pe fondul tensiunilor dintre UE și Statele Unite, așa cum a confirmat miercuri pentru AFP o sursă din cadrul Comisiei.

Pe 26 august, Donald Trump a atacat cu vehemență țările sau organizațiile care reglementează sectorul tehnologic, amenințându-le cu taxe vamale și restricții la export.

Deși nu a menționat direct Uniunea Europeană, aceasta dispune de fapt de cel mai puternic arsenal juridic din lume pentru a reglementa sectorul digital, alimentând dezbaterile din Europa cu privire la riscul de represalii în cazul sancțiunilor împotriva companiilor americane.

UE a replicat că are „dreptul suveran” de a reglementa sectorul tehnologic.

Mai mult, Comisia Europeană a refuzat să comenteze posibilele temeri legate de o vendetă a lui Trump împotriva Europei, numind-o „pură speculație”.

Google a criticat sancțiunea Comisiei

„Decizia Comisiei Europene cu privire la serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Aceasta ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de companii europene, deoarece le va fi mai greu să câștige bani”, a declarat pentru AFP Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte Google responsabilă cu afacerile reglementare.

A treia amendă pronunțată săptămâna aceasta împotriva Google, filială a Alphabet

Miercuri, grupul a fost condamnat în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieții lor private, conform deciziei unui juriu al unui tribunal federal din San Francisco, confirmată de gigantul american.

Iar joi, a primit o amendă record de 325 de milioane de euro impusă de autoritatea franceză de control al respectării vieții private (Cnil) pentru încălcări în materie de publicitate și cookie-uri.

În schimb, marți, grupul a obținut o victorie judiciară importantă în Statele Unite: un judecător din Washington i-a impus cerințe stricte privind partajarea datelor pentru a restabili concurența loială în domeniul căutării online, fără a-l obliga însă să renunțe la browserul său de referință Chrome, așa cum ceruse guvernul american.