Motivele invocate de Comisia Europeană

După o săptămână de tergiversări și ignorând amenințările lui Donald Trump, Comisia Europeană a anunțat vineri că va aplica o amendă de 2,95 miliarde de euro companiei Google. Executivul european a considerat că gigantul american din domeniul tehnologiei a abuzat de poziția sa dominantă în sectorul publicității online.

Această sancțiune, denumită Adtech, pe care Google a anunțat imediat că o va contesta, era foarte așteptată. Comisia amenințase în 2023 că va cere separarea unei părți din activitățile grupului în acest domeniu al publicității online, ceea ce nu a decis în cele din urmă să facă în acest stadiu.

Colaj menit să redea o discuție telefonică între Ursula von der Leyen (stânga) și Donald Trump (dreapta) Foto: Profimedia
Colaj menit să redea o discuție telefonică între Ursula von der Leyen (stânga) și Donald Trump (dreapta) Foto: Profimedia

Trump a atacat vehement UE pe tema reglementării sectorului tehnologic

Anunțarea acestei sancțiuni împotriva gigantului american a fost amânată la începutul săptămânii, pe fondul tensiunilor dintre UE și Statele Unite, așa cum a confirmat miercuri pentru AFP o sursă din cadrul Comisiei.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Pe 26 august, Donald Trump a atacat cu vehemență țările sau organizațiile care reglementează sectorul tehnologic, amenințându-le cu taxe vamale și restricții la export.

Deși nu a menționat direct Uniunea Europeană, aceasta dispune de fapt de cel mai puternic arsenal juridic din lume pentru a reglementa sectorul digital, alimentând dezbaterile din Europa cu privire la riscul de represalii în cazul sancțiunilor împotriva companiilor americane.

UE a replicat că are „dreptul suveran” de a reglementa sectorul tehnologic.

Mai mult, Comisia Europeană a refuzat să comenteze posibilele temeri legate de o vendetă a lui Trump împotriva Europei, numind-o „pură speculație”.

Google a criticat sancțiunea Comisiei

„Decizia Comisiei Europene cu privire la serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Aceasta ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de companii europene, deoarece le va fi mai greu să câștige bani”, a declarat pentru AFP Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte Google responsabilă cu afacerile reglementare.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
logo-uri companii în top
Top 10 companii după capitalizarea bursieră: Apple, Nvidia și Microsoft conduc topul celor mai bogate companii la nivel global. Foto: Profimedia Images

A treia amendă pronunțată săptămâna aceasta împotriva Google, filială a Alphabet

Miercuri, grupul a fost condamnat în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieții lor private, conform deciziei unui juriu al unui tribunal federal din San Francisco, confirmată de gigantul american.

Iar joi, a primit o amendă record de 325 de milioane de euro impusă de autoritatea franceză de control al respectării vieții private (Cnil) pentru încălcări în materie de publicitate și cookie-uri.

În schimb, marți, grupul a obținut o victorie judiciară importantă în Statele Unite: un judecător din Washington i-a impus cerințe stricte privind partajarea datelor pentru a restabili concurența loială în domeniul căutării online, fără a-l obliga însă să renunțe la browserul său de referință Chrome, așa cum ceruse guvernul american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Exclusiv
Știri România 21:00
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Directorul Romsilva, care a deschis circulația pe drumurile din Pădurea Băneasa, acuzat că a primit 200.000 de euro. De la cine au venit banii
Știri România 17:43
Directorul Romsilva, care a deschis circulația pe drumurile din Pădurea Băneasa, acuzat că a primit 200.000 de euro. De la cine au venit banii
Parteneri
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Adevarul.ro
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă”
Fanatik.ro
Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine e manechinul din România care a apărut pe podium pentru Armani. „Era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale”
Stiri Mondene 18:00
Cine e manechinul din România care a apărut pe podium pentru Armani. „Era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale”
Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Mediafax.ro
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD.ro
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Blojan. A lucrat la DGA, în cadrul MAI
Politică 20:58
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Blojan. A lucrat la DGA, în cadrul MAI
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 15:00
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș Playboy. Imagine rară
Fanatik.ro
Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș Playboy. Imagine rară
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile