Donald Trump, „lovit“ cu retorica suveranistă

Comisia Europeană a reafirmat „dreptul suveran” al Uniunii Europene de a reglementa serviciile tehnologiei digitale.

Această declarație vine ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a impune taxe vamale țărilor care, în opinia sa, vizează companiile tehnologice americane.

Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului european, a subliniat: „UE şi statele sale membre au dreptul suveran de a reglementa activităţile economice pe teritoriul nostru, în conformitate cu valorile noastre democratice”.

Amenințările lui Donald Trump

Într-o postare pe platforma Truth Social, fostul președinte american a amenințat că va impune tarife suplimentare și restricții la exportul de tehnologie către țările cu reguli digitale considerate discriminatorii.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite, voi lua atitudine împotriva ţărilor care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie”, a scris Donald Trump.

Criticile la adresa Legii serviciilor digitale

Administrația Trump și unii aliați din domeniul tehnologic au criticat în repetate rânduri Legea serviciilor digitale (DSA) a UE.

Aceștia acuză blocul european de cenzură și susțin că legea ar impune costuri companiilor americane.

Ce prevede DSA

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare și comerțul electronic în UE. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori europeni, precum Facebook, Instagram și TikTok, sunt obligate să evalueze și să limiteze riscurile, inclusiv dezinformarea și prejudiciile aduse minorilor.

Potrivit News.ro, această dispută evidențiază tensiunile crescânde între SUA și UE în domeniul reglementării tehnologiei digitale.

În timp ce UE își apără dreptul de a reglementa, SUA percepe aceste măsuri ca potențial discriminatorii față de companiile lor tech.

