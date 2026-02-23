Educația, cel mai afectat domeniu

Principala reducere s-a resimțit în domeniul Educației, care a pierdut 17.400 de posturi.

Educația, cel mai mare angajator din sectorul public, avea 366.763 de posturi ocupate la finalul lunii decembrie 2025, fiind urmată de Sănătate, cu 245.368 de angajați.

Potrivit sursei citate, o parte semnificativă din aceste reduceri ar putea fi reprezentată de profesorii suplinitori.

Administrația centrală, controlată direct de Guvern, a înregistrat o scădere de 22.910 posturi, ajungând la 814.331 de posturi ocupate în decembrie 2025.

De asemenea, administrația locală a pierdut 3.890 de posturi, numărul angajaților fiind de 464.464.

Pe lângă Educație, reduceri semnificative au fost raportate și în alte domenii.

Poliția și Jandarmeria au pierdut 2.209 posturi, iar Ministerul Apărării Naționale (MApN) a înregistrat o scădere de 1.174 de posturi ocupate. Ministerul Finanțelor, care include ANAF și Vama, a redus 510 poziții.

Plan de restructurare a aparatului bugetar

Guvernul Bolojan a implementat aceste măsuri ca parte a unui plan amplu de restructurare a aparatului bugetar, pentru a demonstra că stabilizarea finanțelor publice nu se realizează doar prin creșteri de taxe.

În cadrul acestui plan, salariile din sectorul public au fost înghețate pentru anii 2025 și 2026, iar sporurile pentru condiții vătămătoare au fost eliminate.

Totodată, angajările noi și cheltuielile de funcționare au fost restricționate.

Evoluția aparatului bugetar

Aparatul bugetar a depășit pragul de 1,3 milioane de posturi ocupate în octombrie 2024, un nivel similar cu cel din 2008, când numărul de angajați din sectorul public atinsese un record de 1,398 de milioane.

Ajustările dure din perioada 2009-2010, în urma împrumuturilor acordate de FMI, au redus semnificativ numărul de posturi, ajungând la 1,266 de milioane în 2010. Minimumul a fost înregistrat în 2014, cu aproximativ 1,18 milioane de angajați.

Deși numărul de posturi ocupate indică dimensiunea aparatului bugetar, acesta nu reflectă numărul total de angajări.

În sectorul public, angajările sunt frecvente pentru a compensa ieșirile din sistem, precum pensionările, plecările și decesele, ceea ce contribuie la o creștere continuă a numărului total de posturi.

Cei mai mari angajatori din sectorul bugetar la finalul lui 2025 au fost Educația (366.763 de posturi), autoritățile executive locale (279.058), Sănătatea (245.368), Poliția și Jandarmeria (124.671), Apărarea (74.813) și Finanțele (23.804).

Un bugetar din România costă în medie 11.000 de lei pe lună, mai exact 10.959 de lei (aferent unui net de 6.411 lei), iar pentru un angajat din companiile de stat s-a plătit în medie, potrivit celor mai recente cifre, 9.590 de lei (net 5.610 lei).

