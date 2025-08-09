Ce se întâmplă cu profesorii suplinitori care au dat Titularizarea în 2025

Profesorii suplinitori care au obținut note peste 7 la concursul de Titularizare 2025 nu sunt incluși în procedura de încadrare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2025-2026, conform declarațiilor făcute de profesoara Nina Vasile pentru sursa citată mai sus.

Această situație afectează mii de cadre didactice care au dat examenul de titularizare și au obținut rezultate bune.

Procedura privind constituirea normelor didactice pentru anul școlar următor a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Aceasta implementează măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025.

Cum vor fi încadrați profesorii

Concret, potrivit documentului realizat de Ministerul Educației, cadrele didactice vor fi încadrate astfel:

Cadre didactice titulare angajate până la 1 septembrie 2024

Cadre didactice titulare care și-au întregit norma pentru 2025-2026

Cadre didactice debutante angajate pe perioadă determinată

Cadre didactice angajate pe durata viabilității postului până la 1 septembrie 2024, care au obținut minim media 7 la concursul din 2025 și devin titulare

Cadre didactice titulare transferate sau cu norma completată începând cu 1 septembrie 2025

Cadre didactice angajate pe durata viabilității postului până la 1 septembrie 2024

Candidați cu media minim 7 la concursul din 2025, repartizați pe posturi vacante

Profesoara Nina Vasile propune adăugarea unei noi categorii în procedură: „cadre didactice (suplinitori calificați) care au avut contract pe durată determinată de un an până la 1 septembrie 2025, care au obținut cele puțin media 7 la Concursul național 2025, în ordinea mediilor”.

Situația profesorilor suplinitori

Repartizarea candidaților de la Titularizare 2025 pe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată s-a realizat deja în perioada 31 iulie – 4 august. Însă profesorii suplinitori care au luat note peste 7 nu sunt menționați în noua procedură.

În perioada 11-14 august 2025 se reiau activitățile de constituire a posturilor și încadrare a personalului didactic. Există riscul ca suplinitorii să primească ore doar dacă mai rămân după ce sunt făcute normele pentru ceilalți profesori.

La începutul lunii iulie, ministrul Daniel David a sugerat că profesorii concediați în urma măsurilor de criză vor deveni suplinitori.

Câți profesori ar putea fi afectați

Conform datelor Ministerului Educației, 14.532 de profesori au obținut note peste 7 la examenul de Titularizare 2025. Însă există doar 9.180 de posturi vacante la nivel național.

În raportul privind starea învățământului pentru 2023-2024 se menționează o ușoară scădere a ponderii posturilor ocupate cu personal titular, de la 77,96% în 2022-2023 la 77,52% în 2023-2024.

Modificări ale normei didactice

Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, a adus modificări importante privind norma didactică:

Pentru învățători și profesori de învățământ primar: norma rămâne „un post pe clasă”, plus 2 ore obligatorii de pregătire remedială săptămânal

Pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal: norma crește la 20 de ore pe săptămână (cu excepția celor cu grad I sau titlu de profesor emerit care fac mentorat – 18 ore)

Profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori: 26 ore/săptămână (cu licență) sau 22 ore (grad I și mentorat)

În învățământul special: 18 ore pentru profesori, 22 ore pentru educatori și maiștri instructori

Cadrele didactice cu peste 25 ani vechime și grad I pot beneficia de o reducere a normei cu 2 ore/săptămână.

Aceste modificări reprezintă prima creștere a normei didactice din 1995 încoace. Atunci, prin Legea Statutului cadrelor didactice, se stabileau normele de 18 ore în învățământul preuniversitar.

În perioada 2025-2026 până în 2029-2030, se permite includerea în norma didactică a unor activități precum pregătirea pentru examene naționale, performanță educațională și învățare remedială.

Ce sunt profesorii suplinitori

Profesorii suplinitori sunt cadre didactice angajate pe perioadă determinată (de obicei pentru un an școlar) pentru a ocupa un post liber sau pentru a suplini lipsa unui profesor titular într-o școală. Ei nu au un contract pe perioadă nedeterminată, ceea ce înseamnă că nu sunt titulari și nu au garantată continuitatea postului.

Un profesor titular are normă întreagă (18 ore/săptămână la o singură școală) și este angajat pe perioadă nedeterminată, după promovarea unui examen riguros numit titularizare, în timp ce suplinitorii pot acoperi fie posturi cu normă întreagă temporar, fie fracțiuni de normă, uneori fiind obligați să predea în mai multe școli pentru a atinge norma completă.

Există și diferențe între suplinitori calificați, care au studii de specialitate și au susținut examenul de titularizare, și suplinitori necalificați, care nu au pregătirea necesară sau dreptul de a participa la titularizare. Suplinitorii primesc salarii mai mici și au un statut inferior față de titulari, dar pot fi profesori competenți și dedicați.

Diferențele între profesorii suplinitori și titulari

Există diferențele majore între profesorii suplinitori și titulari sunt legate în principal de durata și stabilitatea contractului, statutul profesional și anumite drepturi, nu neapărat de competențe sau cunoștințe:

Durata contractului: Profesorii titulari au contract pe perioadă nedeterminată, asigurând stabilitate pe termen lung. Profesorii suplinitori sunt angajați pe contracte pe perioadă determinată (de regulă un an) și ocupă posturi temporar, fie pentru înlocuiri, fie pentru posturi fără garanția existenței pe termen lung. Aceasta este diferența esențială între ei.

Profesorii titulari au contract pe perioadă nedeterminată, asigurând stabilitate pe termen lung. Profesorii suplinitori sunt angajați pe contracte pe perioadă determinată (de regulă un an) și ocupă posturi temporar, fie pentru înlocuiri, fie pentru posturi fără garanția existenței pe termen lung. Aceasta este diferența esențială între ei. Accesul la posturi: Posturile titularizabile trebuie să fie stabile, cu o durată de cel puțin 4 ani. Suplinitorii pot ocupa posturi vacante sau posturi care nu sunt titularizabile deoarece nu au această stabilitate. Mulți suplinitori au promovat examenele de definitivat și titularizare, însă posturile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi cererea.

Posturile titularizabile trebuie să fie stabile, cu o durată de cel puțin 4 ani. Suplinitorii pot ocupa posturi vacante sau posturi care nu sunt titularizabile deoarece nu au această stabilitate. Mulți suplinitori au promovat examenele de definitivat și titularizare, însă posturile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi cererea. Drepturi și statut: Titularii au drepturi mai largi privind stabilitatea locului de muncă, concedii, pensii, și alte beneficii. Suplinitorii au un statut inferior pe partea de stabilitate, primesc salarii mai mici în general, chiar dacă uneori pot avea aceleași calificări sau grade didactice ca titularii.

Titularii au drepturi mai largi privind stabilitatea locului de muncă, concedii, pensii, și alte beneficii. Suplinitorii au un statut inferior pe partea de stabilitate, primesc salarii mai mici în general, chiar dacă uneori pot avea aceleași calificări sau grade didactice ca titularii. Obligații profesionale: În practică, ambii au aceleași obligații didactice și pedagogice pe perioada în care predau, fiind evaluați pentru activitatea lor. Suplinitorii pot fi chiar profesori competenți și dedicați, iar uneori titularii pot fi mai puțin implicați. Există suplinitori calificați (cu studii și examene în domeniu) și necalificați (fără pregătire adecvată).

În practică, ambii au aceleași obligații didactice și pedagogice pe perioada în care predau, fiind evaluați pentru activitatea lor. Suplinitorii pot fi chiar profesori competenți și dedicați, iar uneori titularii pot fi mai puțin implicați. Există suplinitori calificați (cu studii și examene în domeniu) și necalificați (fără pregătire adecvată). Mobilitatea și incertitudinea: Suplinitorii pot preda în mai multe școli pentru a acumula norma, în timp ce titularii au o normă organizată la unul sau mai multe posturi fixe, dar cu mai multă predictibilitate.

Ce este examenul de Titularizare

Examenul de titularizare este un concurs național pentru angajarea cadrelor didactice pe o perioadă nedeterminată în școlile din învățământul preuniversitar din România.

Pentru a obține titularizarea, adică un post stabil și permanent, candidații trebuie să promoveze cu minimum nota 7 atât proba scrisă a examenului, cât și inspecția specială la clasă, care verifică competențele didactice în realitate.

Cei care promovează cu note mai mici, dar cel puțin 5, pot primi doar posturi temporare de suplinitori, cu contract pe perioadă determinată.

Examenul de titularizare se organizează anual și constă în două etape principale: o inspecție la clasă (sau probă practică) și o probă scrisă desfășurată în centre de concurs special amenajate. De exemplu, în 2025, proba scrisă a avut loc pe 15 iulie în 121 de centre din întreaga țară, pentru peste 39.000 de candidați.

