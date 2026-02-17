Cine va suporta o reducere a salariilor de 10%

Premierul a anunțat că vor fi operate noi reduceri de personal acolo unde schema este supradimensionată, dar precizează că acestea „nu se vor face otova” ci după criterii clare.

Referitor la reducerea salariilor cu 10%, premierul spune că nu este vorba de un procent care se va aplica ca atare fiecărui domeniu, ci doar că anvelopa salarială trebuie să atingă această țintă. Mai simplu spus, nu se vor tăia salariile personalului medical, în sistemul de apărare, de ordine publică, în educație și la cultură.

Bolojan spune că reforma administrativă a fost armonizată, stabilindu-se că reducerea cheltuielilor de personal cu 10% se va realiza printr-un audit riguros, aplicabil atât administrației centrale, cât și celei locale. Î

În timp ce norma de hrană rămâne neschimbată, fiind doar o ipoteză de lucru a Ministerului de Finanțe, noile grile salariale vor viza strict posturile supradimensionate, cu mențiunea că ministerele cu specific deosebit (Interne, Apărare, Sănătate și Cultură) vor beneficia de reglementări adaptate nevoilor lor.

Bolojan susține că s-au făcut reduceri de 500 de milioane de lei doar în ultima perioadă. „Salariile au crescut fără să existe și niște indicatori de performanță care să fie atinși”, acuză Bolojan.

Reamintim că veniturile personalului medical din spitale și ambulanțe nu vor fi reduse cu 10%. Decizia vizează evitarea demotivării și a exodului din sistem, după cum a anunțat ministrul Sănătății, în cursul zilei de luni, 16 februarie.

Un buget „realist” până săptămâna viitoare

Premierul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi adoptate pachetele legislative pentru administrație și economie, urmate rapid de un buget realist.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan la emisiunea „Ediție specială” de pe TVR 1.

Plătim 10 miliarde de euro dobânzi pe an, cât o autostradă

Bolojan și-a apărat din nou politica de austeritate fiscală spunând că aceasta erau vitale, ce ne-am împrumutat prea mult și acum plătim „doar dobânzi anuale de 10 miliarde, cât prețul unei autostrăzi”.

Reamintim că în 2025, România a încheiat anul cu o factură a dobânzilor estimată la aproximativ 60 de miliarde de lei (circa 12 miliarde de euro). Aceasta reprezintă aproximativ 3,4% din PIB.

Cum se vor face reducerile de personal și cheltuieli în primării

Acolo unde primăriile au un personal prea numeros și pe care nu-l mai pot întreține, vor trebui să opereze rapid reduceri de personal sau de cheltuieli, a avertizat Bolojan. „Nu este normal să mărim impozitele și taxele ca să le plătim salariile lor și nu să-i folosim pentru investiții. Un sfert din fondurile pentru salarii primăriilor au fost transferate de la guvern. Dar țara noastră nu mai are atâtea resurse. Sumele de la bugetul de stat vor fi date catre primării doar procentual cu încasările din impozite și taxe”, spune șeful guvernului.

Despre pensiile speciale ale magistraților și amânările de la CCR

Bolojan a evitat să se pronunțe direct asupra tergiversărilor CCR reamintind doar că riscăm să pierdem 231 de milioane de euro fonduri europene prin PNRR.

În ciuda insistențelor moderatorului, premierul a reluat același răspuns fără a avea o opinie tranșantă.

