Deși premierul Bolojan spunea vineri, 29 august, că pachetul doi va fi adoptat în Parlament abia spre finalul săptămânii viitoare, după ce toate cele 6 proiecte care formează al doilea pachet vor fi adoptate de Executiv, lucrurile s-au schimbat în numai câteva ore.

Astfel, senatorii și deputații au fost chemați pe 1 septembrie, la ora 19.00, pentru plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, ca să aprobe angajarea răspunderii Executivului. A fost stabilit și termenul pentru depunerea amendamentelor, până la ora 9.00.

În acest moment, Guvernul Bolojan a adoptat doar parțial pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru că reforma administrației publice a fost amânată. Ea va fi discutată duminică, 31 august, într-o nouă ședință de Guvern, după ce, mai înainte, va avea loc o ședință de coaliție PSD-PNL-UDMR-USR pentru definitivarea și agrearea măsurilor de către cele patru partide.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

reforma companiilor de stat: se reduc numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri

reforma sistemului de sănătate

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.



