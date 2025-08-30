Deși premierul Bolojan spunea vineri, 29 august, că pachetul doi va fi adoptat în Parlament abia spre finalul săptămânii viitoare, după ce toate cele 6 proiecte care formează al doilea pachet vor fi adoptate de Executiv, lucrurile s-au schimbat în numai câteva ore.
Astfel, senatorii și deputații au fost chemați pe 1 septembrie, la ora 19.00, pentru plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, ca să aprobe angajarea răspunderii Executivului. A fost stabilit și termenul pentru depunerea amendamentelor, până la ora 9.00.
În acest moment, Guvernul Bolojan a adoptat doar parțial pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru că reforma administrației publice a fost amânată. Ea va fi discutată duminică, 31 august, într-o nouă ședință de Guvern, după ce, mai înainte, va avea loc o ședință de coaliție PSD-PNL-UDMR-USR pentru definitivarea și agrearea măsurilor de către cele patru partide.
Pachetul doi se referă, în principal, la:
- reforma companiilor de stat: se reduc numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație
- reforma fiscală
- reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri
- reforma sistemului de sănătate
- situația pensiilor speciale ale magistraților.
Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.
