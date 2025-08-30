„Nazare a scos impozitul multinaționalelor, deși stia ca Europa îl va avea din 2028”

Adrian Câciu a explicat că, deși Comisia Europeană a propus o taxă pe cifra de afaceri a marilor companii care să fie aplicată din 2028, ministrul PNL de finanțe, Alexandru Nazare, a eliminat impozitul similar din România, cedând presiunilor multinaționalelor.

„Comisia Europeană propune ca, din 2028, să fie implementată CORE (Corporate Resource for Europe) o taxă pe cifra de afaceri pentru toate companiile care au cifra de afaceri mai mare de 100 milioane de euro și care activează în spațiul Uniunii Europene. Această propunere a Comisiei Europene a fost prezentată public, în iulie 2025. Recomand să căutați ce spune Comisia Europeană cu privire la taxarea pe cifra de afaceri a multinationalelor”, a transmis el.

Social-democratul a adăugat că ministrul Nazare „nu ne-a anunțat public despre asta, deși a participat la lucrările ECOFIN și știa de propunerea CE”.

„El a preferat să scoată impozitul de 1% pe cifra de afaceri, invocând că e un impozit prost, deși stia ca Europa îl va avea din 2028 la nivelul tuturor statelor membre. (daca e așa de prost impozitul de ce îl vrea toată Europa?)”, a continuat Câciu.

Recomandări Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

Realitatea este că toți ne-am săturat să fim sfidați de forta și influența pe care o manifestă aceste multinaționale si așa zișii analiști care nu sunt decât mercenari ieftini. Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce? De ce? Adrian Câciu (PSD):

Adrian Câciu (PSD) a fost ministru în perioada 2021-2024. Mai întâi a fost ministru de Finanțe în Guvernul Ciucă (noiembrie 2021-iunie 2023), apoi ministru al Proiectelor Europene în Guvernul Ciolacu (iunie 2023-decembrie 2024).

Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Ministrul PNL de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 29 august eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, prezentând-o drept „o mǎsurǎ necesară pentru relansarea investițiilor private”.

„O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii”, a spus Nazare.

Recomandări 20 de întrebări esențiale și răspunsuri de la experți despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

Decizia Guvernului Bolojan a venit în contextul în care mamele în concediu de creștere a copilului şi pensionarii au fost obligați să plătească taxe, iar „bogații au fost scutiți”, lucru contestat de PSD.

Mai exact, pe 7 iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net lunar, este vorba despre o taxă de 10%. Întrebat de ce a fost nevoie de așa ceva, Bolojan a răspuns că este nevoie de un sistem de sănătate mai bun, că și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical” și că România nu își mai permite excepții.

Pachetul 2 de măsuri fiscale, care conține și eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament pe 1 septembrie, la fel cum s-a făcut și cu pachetul 1, în luna iulie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE