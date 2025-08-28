Ce propune ministrul Alexandru Nazare

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume – fructe, pentru taxare inversă. La legume – fructe am trimis Comisiei (Europene – n.r.) și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, spunea Alexandru Nazare, ministrul de resort, în urmă cu câteva zile.

  • Măsura taxării inverse a fost identificată de experți ca o posibilă sursă de bani la buget, în contextul în care statul estimează că bugetul este văduvit anual de 9 miliarde de euro.
  • România are cea mai mare evaziune de TVA din Uniunea Europeană ca procent, 30% nefiind colectat de stat. Practic, un leu din trei nu este colectat.
  • Deși a fost dată ca măsură sigură, taxarea inversă generalizată nu a fost inclusă în primul pachet de măsuri luate de Guvern, cel prin care au fost majorate taxele.
  • România folosește deja taxarea inversă la cereale, deșeuri, construcții, electronice, precum și pentru achiziții intracomunitare.

Cum funcționează

Consultantul fiscal Emilian Duca a explicat pentru Libertatea cum ar funcționa această măsură.

„Facturile între firme se vor face fără TVA și când ajunge marfa la retaileri, aceștia vând cu TVA și îl virează la stat”, arată acesta.

Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Recomandări
Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

„Cred că au identificat pe lanțul de comerț că sunt firme-fantomă, începând de la importuri și până la desfacere”, a completat expertul.

Dubii

Acesta nu crede însă că măsura va fi de succes, așa cum nu au fost nici e-Factura sau e-Transport, despre care Ministerul Finanțelor a anunțat când au fost lansate că vor duce tot la identificarea marii evaziuni, iar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Dar credeți că va rezolva asta situația din piețe, de exemplu? Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel. Dacă Fiscul ar face controale la angrosiști, nu ar mai fi nevoie de taxare inversă. Fiscul doar încasează bonusuri și inventează probleme”

Emilian Duca, expert fiscal

„Această schemă presupune ca România să primească întâi de toate o derogare. Asta înseamnă că nu se va implementa imediat, adică trece timpul și vine iarna, când nu mai sunt legume și fructe. Nu o să rezolve această măsură problema gap-ului de TVA de 9 miliarde de euro”, a explicat consultantul fiscal.

Este doar teoretic?

Acesta spune că evaziunea de peste 30% la TVA pe care o identifică statul este doar teoretică.

„Părerea mea este că la gap-ul de TVA este o greșeală de măsurare. Există o mare evaziune la comerțul neorganizat, în micile magazine de la țară și la serviciile prestate către populație (de înfrumusețare – n.r.). Plus rețelele de firme-suveică, ce sunt protejate politic și își vând marfa între ele și apoi intră în insolvență. Iar acelea nu sunt controlate”, a spus Duca.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

„Dar, de fapt, instituțiile statului nu-și fac datoria. Nu trebuie altceva decât să aplice legile actuale. Antifrauda merge tot la contribuabilii corecți. Dai de câte un zevzec din ăsta și apoi stai cu anii prin justiție să câștigi procesul”, susține consultantul fiscal.

Marii retaileri, sceptici

De aceeași părere este și George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR).

„Ca și principiu, la noi evaziunea este zero, iar fiscalizarea este maximă. Eu nu cred că se va găsi ceva spectaculos. Pare mai degrabă tot o vânătoare de multinaționale. România trăiește cu ideea că are undeva o comoară ascunsă cu TVA-ul neîncasat, dar s-ar putea să descoperim că asta e toată felia și nu era nicio comoară sau era într-o proporție mult mai mică”, a spus Bădescu, pentru Libertatea.

Acesta a spus că a fost surprins să afle că sute de mii de firme din România nu au cont, în contextul în care Fiscul îți cere contul din prima zi.

El se referă la o altă declarație a ministrului Nazare, care a spus că firmele vor fi obligate să aibă cont bancar și card, în contextul în care 698.000 de firme din România lucrează doar cu cash și au datorii la stat de 1,7 miliarde de lei.

„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice
Recomandări
„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice

Ar trebui să ne axăm pe exporturi

Bădescu mai spune că modul de gândire al guvernelor din ultimii zece ani cu privire la deficitul bugetar este greșit.

„Noi am intrat în această situație în baza unei abordări și vrem să ieșim tot în baza ei. Nu se poate. Ieșirea din deficit se poate face doar prin dezvoltare, prin creșterea exporturilor”, a afirmat acesta.

